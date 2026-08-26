Mercato OM : Riolo alerte sur l’effectif de Genesio, « ça peut faire très très mal à Marseille »

Malgré la large victoire de l’OM face à Strasbourg (4-0), Daniel Riolo reste très prudent sur le potentiel réel de l’effectif marseillais. Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste a pointé plusieurs incertitudes individuelles et estime que de nouveaux départs pourraient fragiliser fortement l’équipe de Bruno Genesio.

« Une moitié d’équipe » encore entourée de doutes

La victoire face à Strasbourg a offert un départ idéal à l’Olympique de Marseille, mais elle n’a pas totalement convaincu Daniel Riolo.

Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste a dressé la liste de plusieurs joueurs dont il attend davantage sur la durée :

« Si je prends juste les joueurs qui étaient sur le terrain lors de cette magnifique victoire contre le club de Strasbourg, dont on ne sait plus ce qu’ils font comme sport, il y a quand même Kondogbia qui doit enfin retrouver son positionnement et qu’il arrive à faire 20 bons matchs dans l’année, Gouiri qui doit en faire entre 20 et 25, ce serait bien, pour l’instant on n’a pas encore vu ça dans sa carrière, Amine Harit, lui, s’il en fait 10 c’est bien, au vu de son passé, Hojbjerg, qu’il soit pas fatigué au mois de janvier s’il est encore là, Paixao qu’il s’affirme comme le patron et le leader de cette équipe s’il est encore là, et Egan-Riley qu’il ne reste pas qu’un jeune espoir anglais, mais qu’il s’affirme réellement comme un très bon défenseur. »

Pour Riolo, les interrogations sont donc nombreuses malgré la qualité affichée lors de la première journée.

« Ça peut faire très très mal à Marseille »

Le journaliste insiste surtout sur le risque lié à la fin du mercato.

« Ça fait déjà une moitié d’équipe sur laquelle il y a un gros point d’interrogation sur leur passé et sur ce qu’on envisager de leur futur. Même si Genesio est devenu le nouvel héros qui apporte le calme qu’il n’y a jamais eu à l’OM – parce que c’est ce qu’on commence à lire dans les papiers. (…) Je vais juste parler de la situation actuelle et de l’effectif qui est entre les mains de Bruno Genesio. C’est effectivement un entraîneur que nous respectons tous et en qui nous croyons. Néanmoins, quand je vois l’équipe – et surtout quand on entend la déclaration d’avant-match où ils disent qu’ils risquent de perdre encore quatre joueurs – là, ça peut faire très très mal à Marseille »

Le constat est clair : Riolo ne remet pas en cause les qualités de Bruno Genesio, mais il estime que l’effectif reste fragile et dépendant de plusieurs joueurs encore en quête de régularité.

Surtout, si l’OM venait encore à perdre plusieurs éléments importants dans les derniers jours du mercato, l’équilibre aperçu face à Strasbourg pourrait rapidement être remis en question.