Mercato OM: Riolo met la pression à une recrue de Marcelino !

L’entrejeu de l’Olympique de Marseille est bien garni. Avec le système de Marcelino et l’arrivée de Geoffrey Kondogbia cet été en provenance de l’Atletico Madrid contre huit millions d’euros, le club phocéen possède cinq véritables milieux défensifs pour deux postes. Selon La Provence, un de ces joueurs devrait quitter le club.

L’OM est taillé au poste de milieu de terrain avec avec la présence de Valentin Rongier, Jordan Veretout, Kondogbia, Matteo Guendouzi et Pape Gueye. Cinq milieux défensifs pour deux postes dans le 4-4-2 de Marcelino. Un embouteillage qui pousserait Pablo Longoria à se séparer de l’un d’entre-eux. Guendouzi serait sur la liste des transferts du président marseillais, qui, d’après l’Equipe, lui chercherait une porte de sortie via une société d’agent. Son nom revient avec insistance en Italie depuis plusieurs semaines du côté de la Lazio de Rome.

Quel milieu idéal pour l’OM dans ce 4-4-2 ?

⚪🔵 Quel milieu idéal dans le 4-4-2 de Marcelino à l’OM ? 🎙 @DanielRiolo : « Kondogbia, il faut qu’il me montre vraiment beaucoup pour me faire dire que c’est meilleur que Rongier-Veretout. » pic.twitter.com/Y18McjuJzC — After Foot RMC (@AfterRMC) August 23, 2023

Dans l’After Foot, Daniel Riolo est revenu sur le milieu de l’OM dans ce système: « L’équipe n’est pas terminé. C’est comme si les demandes de Marcelino et son schéma, qui n’est plus tellement d’actualité, avaient provoqué une défaillance dans le recrutement. Il reste quelques jours pour trouver les joueurs dont il a besoin pour son schéma« , a souligné le consultant de RMC.

Riolo affirme que l’OM a besoin de dégraisser son effectif et peut « vendre Guendouzi qui a une petite valeur marchande« .

Selon le chroniqueur, « Longoria ne prend pas beaucoup de joueurs de valorisation, comme avec Kondogbia. Il faut vraiment qu’il me montre beaucoup pour me faire dire que c’est meilleur que la paire Rongier-Veretout », a-t-il ajouté.