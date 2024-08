Mercato OM : Roberto De Zerbi prévient déjà Neal Maupay

L’Olympique de Marseille a enregistré l’arrivée de Neal Maupay. Pour Roberto De Zerbi, la hiérarchie entre ses deux attaquants est claire.

En conférence de presse ce vendredi avant la rencontre face au TFC, Roberto De Zerbi s’est exprimé sur l’arrivée de Neal Maupay, dernière recrue de l’OM en date. L’attaquant français arrive après Elye Wahi pour être sa doublure. Le coach italien l’a une nouvelle fois réaffirmé devant les journalistes.

Je suis très content de Maupay. C’est un joueur de caractère qui correspond à l’OM. Je veux beaucoup de joueurs comme ça. Il a marqué en Angleterre et en France. Il sait que pour l’instant, on mise sur Wahi et qu’il est derrière lui dans la hiérarchie. Le terrain va prouver le reste. Je prends les décisions. Avec la blessure de Moumbagna, c’était un achat important.

L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Neal Maupay en provenance du Everton FC. Agé de 28 ans, l’attaquant s’est engagé sous forme de prêt avec option d’achat avec le club olympien après le succès de sa visite médicale.

Formé à l’OGC Nice, Neal Maupay débute sa carrière professionnelle en 2012 lors d’un match avec le Gym face au Stade Brestois et devient le 4ème plus jeune joueur de l’histoire du championnat de France à disputer un match professionnel, alors âgé de 16 ans et 32 jours. Quelques semaines plus tard, il marque son premier but en Ligue 1 et se convertit par la même occasion en 2ème plus jeune buteur de l’histoire du championnat. Talent précoce, le jeune attaquant impressionne par son sens du but, sa puissance et sa malice et enchaîne les matchs au plus haut niveau avec les Aiglons mais aussi avec les sélections de jeunes de l’Equipe de France jusqu’aux Espoirs, malgré son très jeune âge. Après avoir porté le maillot rouge et noir à 53 reprises et inscrit 9 buts, le natif de Versailles décide de poser ses valises dans le Forez en rejoignant l’AS Saint-Etienne.

Sous la tunique des Verts, l’attaquant franco-argentin acquiert de l’expérience et découvre la coupe d’Europe avant de prendre la direction du Stade Brestois en 2016/17 où il fait apprécier ses qualités de finisseur qui lui permettent de scorer à 13 reprises en 32 rencontres, à l’âge de 20 ans. Ses bonnes performances ne passent pas inaperçues en Europe, notamment du côté de l’Angleterre.