Mercato OM : Robinio Vaz prêté à Hull City, Marseille peut encore toucher de l’argent

Parti de l’OM pour l’AS Roma en janvier dernier, Robinio Vaz change déjà de club. L’attaquant français est officiellement prêté à Hull City pour une saison avec une option d’achat. Une opération à suivre de près à Marseille puisque l’OM avait conservé 10 % sur une éventuelle plus-value à la revente.

Une option d’achat à 30 M€

Hull City et l’AS Roma ont officialisé le prêt de Robinio Vaz. Selon L’Équipe, le club anglais verserait 2 millions d’euros pour le prêt et disposerait d’une option d’achat fixée à 30 millions d’euros. Ces montants n’ont toutefois pas été annoncés officiellement par les deux clubs.

Arrivé à Rome en janvier en provenance de Marseille, Vaz n’aura donc passé que quelques mois en Serie A avant de tenter sa chance en Angleterre.

L’OM conserve 10 % sur la plus-value

L’opération intéresse directement l’Olympique de Marseille. Lors de la vente du jeune attaquant à la Roma, l’OM avait officiellement annoncé avoir conservé 10 % sur la plus-value réalisée lors d’une future revente.

Si Hull City venait à lever son option d’achat à 30 M€, Marseille pourrait donc récupérer un complément financier. Le montant exact dépendra toutefois du prix de revient définitif de Vaz pour la Roma et des éventuels bonus liés à son transfert initial.

Une nouvelle clause à surveiller pour l’OM, qui pourrait encore profiter financièrement de la progression d’un ancien joueur.