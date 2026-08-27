Mercato OM : Romain Molina charge McCourt sur le dossier Timber (et pas que…)!

Le dossier Quinten Timber se serait compliqué en coulisses depuis l’approche de Crystal Palace. Dans un message publié sur X, Romain Molina affirme qu’un conflit serait apparu autour des agents, des commissions et des mandats, avec l’intervention d’Unique Sports dans les discussions.

Un conflit autour du dossier Timber

Alors que Quinten Timber est annoncé très proche d’un départ de l’OM et que Crystal Palace s’est positionné, Romain Molina évoque des tensions importantes autour de la gestion du dossier.

Sur X, le journaliste affirme :

« Depuis l’approche de Crystal Palace envers Timber, il y a eu un vrai souci à cause des agents/commissions/mandats Les représentants d’Unique Sports (la société qui a récupéré l’exclusivité des ventes pour cet été à Marseille) se sont mis au milieu du deal alors qu’ils n’avaient rien à voir, ce qui ne plaît évidemment pas aux agents ayant le contrat de représentation du joueur (Forza où on retrouve d’ailleurs le frère de Timber…) Avoir donné un mandat exclusif de vente à TOUS les joueurs à Unique Sports est l’une des plus belles âneries commises par McCourt parmi toutes celles déjà réalisées »

Selon cette version, Unique Sports se serait donc immiscé dans les négociations alors que le joueur est déjà représenté par Forza Sports Group, où figure notamment le frère de Timber.

Depuis l’approche de Crystal Palace envers Timber, il y a eu un vrai souci à cause des agents/commissions/mandats Les représentants d’Unique Sports (la société qui a récupéré l’exclusivité des ventes pour cet été à Marseille) se sont mis au milieu du deal alors qu’ils n’avaient… — Romain Molina (@Romain_Molina) August 26, 2026

Molina critique directement la stratégie de McCourt

Romain Molina remet surtout en cause le choix de Frank McCourt d’avoir confié, selon lui, un mandat exclusif de vente à Unique Sports pour l’ensemble de l’effectif.

Cette organisation créerait un chevauchement entre plusieurs intermédiaires et compliquerait certains dossiers, notamment celui de Timber.

Il convient toutefois de rappeler que ces éléments correspondent aux affirmations de Romain Molina et qu’aucune communication officielle de l’OM n’est venue confirmer cette version.

Le dossier Timber reste en tout cas l’un des plus sensibles de cette fin de mercato. Crystal Palace continue de pousser pour le Néerlandais, mais à ce stade, aucun accord définitif entre les clubs n’a encore été annoncé.