Mercato OM : Rongier ou Guendouzi, candidats au départ ?

Avec l’arrivée de Geoffrey Kondogbia, l’Olympique de Marseille dispose désormais de beaucoup de monde dans l’entrejeu. Des départs à prévoir dans ce secteur ?

Selon L’Équipe, Mattéo Guendouzi et Valentin Rongier possèdent tous deux le profil avec un salaire important mais aussi des touches à l’étranger, et en Premier League plus particulièrement. Des touches qui tardent à se concrétiser cependant.

Le quotidien du sport ajoute qu’un départ de Valentin Rongier semble tout de même moins probable en raison de sa capacité à toujours convaincre ses entraîneurs. Convaincre son nouvel entraîneur paraît être l’état d’esprit actuel de Mattéo Guendouzi alors qu’il s’imaginait encore loin de Marseille au printemps dernier.

Guendouzi prêt à rester

Début juin, Mattéo Guendouzi avait confié dans Rothen S’enflamme sur RMC, son envie de rester à l’Olympique de Marseille : « Comme je l’ai toujours dit, j’ai toujours voulu faire de grandes choses ici, gagner des trophées. C’est quelque chose qui me tient vraiment à coeur, et encore plus à l’Olympique de Marseille. Je suis un peu resté sur ma faim en cette fin de saison, parce qu’il y a un goût d’inachevé. J’ai vraiment envie de faire de belles choses ici. On va peser le pour et le contre, il y aura des réflexions, une bonne discussion avec le club. »

Mattéo Guendouzi pourrait donc continuer son aventure à Marseille et pourrait même obtenir plus de responsabilité au sein du groupe de Marcelino. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal était le capitaine de l’OM lors du premier match amical de la saison, face au Nîmes Olympique et en fin de match pour le troisième, face au RKC Waalwijk.