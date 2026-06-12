Mercato OM : Rothen annonce le départ de Greenwood et pousse Marseille à vendre

Alors que l’avenir de Mason Greenwood continue d’alimenter les discussions autour de l’Olympique de Marseille, Jérôme Rothen ne croit pas une seconde à un maintien de l’attaquant anglais cet été. Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien international français estime que tous les signaux pointent vers un départ de l’une des plus grandes valeurs marchandes de l’effectif olympien.

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Avant d’évoquer l’avenir du joueur, Rothen a tenu à rappeler son importance dans les performances marseillaises de ces deux dernières saisons.

« Ça reste un joueur qui a fait beaucoup de différences. J’étais le premier à le défendre sur certains matchs, quand tous les gens s’attardaient sur lui en disant qu’il n’existait pas sur les gros matchs. Heureusement qu’il a été là une grande partie des matchs pour au moins que la saison de l’OM soit moins ridicule qu’elle l’a déjà été », a expliqué le consultant.

Avec 48 buts et 17 passes décisives en deux saisons sous le maillot olympien, Greenwood s’est imposé comme l’un des leaders offensifs du club depuis son arrivée en 2024.

La situation financière de l’OM au cœur du dossier

Pour Rothen, le contexte économique du club pourrait peser lourd dans la balance.

« Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont une valeur marchande. L’OM est en difficulté financièrement, ce n’est pas moi qui le dis, c’est l’UEFA qui est à deux doigts de les sanctionner. Ils doivent vendre », a-t-il affirmé.

Dans un contexte marqué par l’attente du verdict de l’UEFA concernant le fair-play financier, Greenwood apparaît comme le joueur capable de générer la plus importante rentrée d’argent pour les caisses marseillaises.

« Je pense qu’il a décidé d’aller voir ailleurs »

Au-delà des considérations financières, Jérôme Rothen estime que le projet sportif marseillais manque aujourd’hui de stabilité pour convaincre l’international anglais de poursuivre l’aventure.

« Aujourd’hui, c’est difficile de lui faire croire à un projet à Marseille, sachant que depuis qu’il est arrivé, c’est changement d’entraîneur, changement de joueurs, changement de dirigeants… tout change ! Et en plus il s’en prend plein la tronche », a-t-il poursuivi.

L’ancien milieu offensif va même plus loin en imaginant que Greenwood aurait déjà pris sa décision :

« Je pense que lui a décidé d’aller voir ailleurs. Et si c’est le cas comment tu vas retenir un joueur de ce tempérament-là, qui va être plus un poids qu’autre chose l’année prochaine. »

La Roma à l’affût

Selon plusieurs médias italiens, l’AS Rome fait actuellement partie des prétendants les plus sérieux dans ce dossier. Un accord de principe existerait même entre le club romain et le joueur. Reste désormais à trouver un terrain d’entente avec l’OM, qui réclamerait environ 55 millions d’euros pour laisser partir son attaquant de 24 ans.

Pour Rothen, une vente pourrait finalement représenter une opportunité pour Marseille :

« Autant essayer de récupérer un maximum d’argent comme ils le font. Ça fera une petite entrée d’argent, et il faudra reconstruire un collectif, si possible bien plus fort qu’il l’a été et moins basé sur les individualités. »

Un avis tranché qui relance un peu plus les interrogations autour de l’avenir de Mason Greenwood, dont le nom devrait encore animer le mercato olympien dans les prochaines semaines.