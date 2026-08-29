Mercato OM : Rothen charge McCourt

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une fin de mercato très contrainte sur le plan financier, Jérôme Rothen a pointé directement la responsabilité de Frank McCourt. Sur RMC Sport, l’ancien international français estime que le propriétaire américain a beaucoup investi depuis son arrivée, mais qu’il paie aujourd’hui les erreurs commises dans la gestion du club et fragilise désormais l’OM en refusant de remettre de l’argent.

Rothen reconnaît les investissements de McCourt… mais pointe ses erreurs

Pour Jérôme Rothen, le problème ne vient pas du fait que Frank McCourt n’a jamais investi dans l’OM. Le consultant rappelle au contraire que l’Américain a injecté beaucoup d’argent depuis son arrivée.

« Quand tu es propriétaire de l’OM , tu dois investir dans le club et McCourt l’a fait, il a mis beaucoup d’argent. Malheureusement pour lui a a fait confiance a certaines personne sur lesquels il s’est trompé. Il ya a eu beaucoup d’erreur, notamment dans le recrutement avec des joueurs qui n’ont pas le niveau pour jouer à l’OM et tu a donné des salaires qui sont ahurissants. Il a laissé faire et c’est sa responsabilité. »

Rothen estime donc que McCourt doit assumer une part importante de la situation actuelle, après avoir laissé s’installer une politique sportive et salariale coûteuse.

« Tu ne peux pas passer de tout à plus rien »

Le consultant de RMC Sport critique surtout le changement brutal de stratégie du propriétaire olympien.

« Sauf qu’aujourd’hui il a décidé de ne plus mettre un euros. Il laisse donc le club en grande difficulté. Ce n’est pas ce qu’il nous avait vendu quand il a racheter le club il y a 10 ans. En coupant totalement les vannes il met le club en difficulté, tu ne peux pas passer de tout a plus rien… »

Une sortie qui intervient alors que l’OM doit encore réduire sa masse salariale avant de pouvoir recruter.

Pour Rothen, le problème est donc autant lié aux erreurs accumulées ces dernières années qu’à la décision actuelle de Frank McCourt de ne plus compenser financièrement les difficultés du club.

À quelques jours de la fermeture du mercato, le propriétaire américain se retrouve ainsi de plus en plus au centre des critiques autour de la situation économique et sportive de l’OM.