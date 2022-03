Mercato OM : Saliba évoque la possibilité de rester…

William Saliba est une des bonnes pioches du mercato estival 2022 de l’OM. Le défenseur s’est installé comme un incontournable dans le onze de Sampaoli et vient d’être appelé en Bleus pour pallier l’absence de Pavard. Il ne sait pas encore ou il jouera la saison prochaine.

Dans un entretien accordé à RMC, le défenseur de 20 ans est revenu sur l’incroyable ambiance du Vélodrome. Un atout pour le convaincre de rester au delà de son prêt ! Cependant, si Saliba ne cache pas son envie de rester, il sait que la décision appartient à Arsenal. Des discussions auront lieu à la fin de la saison mais la cote du jeune international ne fait que monter…

Continuer ici, ne serait pas une mauvaise idée, au contraire — Saliba

« J’ai débuté à St-Etienne où l’ambiance n’est pas mal, comme à Marseille. Je pense quand même que le Vélodrome est un cran au-dessus au niveau de ses supporters. Je suis habitué aux ambiances comme celle-là, et j’espère que ça va durer. (…) L’ambiance du Vélodrome un critère pour rester ou non à la fin de la saison? Bien sûr. Quand j’en parle avec Mattéo (Guendouzi), rentrer dans un stade comme ça, dans le couloir, on est tous excités parce qu’on sait que ça va gueuler. Quand on entre, il y a une atmosphère que vous devez vivre pour la comprendre. Quand tu vois l’équipe adverse qui rentre sous les sifflets, ça fait quelque chose. Tu es dans ton match dès l’échauffement, ils sont tous déjà là, et ça donne vraiment beaucoup d’émotions. son avenir à l’OM ça avance ? Non, mais je n’ai jamais caché que je me sentais bien ici. Je ne connais pas mon avenir, il reste deux mois, le plus important est de se qualifier pour la Ligue des champions et d’aller le plus loin possible en Conférence League. Je pense qu’il y aura des discussions après, fin mai-début juin, avec Arsenal et Marseille, on tranchera à ce moment-là. Mais c’est sûr que continuer ici, ne serait pas une mauvaise idée, au contraire, je connais la ville, mes coéquipiers, mon coach. Mais cela ne dépend pas que de moi. LOM veut te garder… Oui, voilà, on verra comment ça se passera, mais ça dépend d’Arsenal aussi qui doit donner son accord, on va voir. » William Saliba – source : RMC (23/03/2022)

Saliba: « La France, c’est le pays où il est le plus dur d’aller en sélection » https://t.co/b9cm35fCuL via @RMCsport — Florent Germain (@flogermain) March 23, 2022