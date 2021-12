Mercato OM : Sampaoli donne le nombre de joueurs qu’il espère en janvier !

Avant la réception de Reims, Jorge Sampaoli a été interrogé sur ses exigences lors du mercato de janvier. Le coach confirme que dans l’idéal il aimerait disposer de 2 à 3 joueurs supplémentaires…

On pense qu’il nous manque deux ou trois joueurs — Sampaoli

« On pense qu’il y a peut-être quelques corrections à faire. J’en parle avec mon président de la nécessité populaire ici à Marseille, ça fait longtemps que le club n’a pas répondu aux attentes du public. On n’a pas gagné de Coupe de France depuis 1989. Il y a des exigences populaires. Nous sommes arrivés après des incidents assez violents. Je lie ces exigences à mes demandes sur le marché des transferts. Le président a les mêmes intentions mais le budget ne dépend pas de moi. On pense qu’il nous manque deux ou trois joueurs, sans vous dire à quels postes, pour terminer cet effectif et on pensait le faire en janvier. Mais c’est lié au budget. » » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (21/12/2021)