Mercato OM : Sampaoli ne confirme pas pour Lirola (ni Benedetto)… et attend encore plusieurs joueurs !

Avant le déplacement à Nice dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1, Jorge Sampaoli était présent au centre RLD ce vendredi. Le coach argentin de l’OM est revenu sur le match nul concédé face à Bordeaux, il a aussi évoqué la rencontre face à Nice et confirmé que d’autres recrues allaient arriver. Par contre il n’a pas confirmé le retour de Lirola, ni le départ de Benedetto…

On n’a pas encore un effectif au complet — Sampaoli

« On a une équipe toujours en formation avec de nouveaux joueurs. On n’a pas encore un effectif au complet. On essaye de renforcer quelques concepts défensifs pour être moins en danger à l’avenir. (…) Quand on analyse le match, on voit plus de choses. On a laissé le ballon à Bordeaux en seconde période et on a pris les deux buts. Quand l’équipe n’est plus protagoniste, on a vu qu’elle se mettait en danger. (…) Ce sera un match compliqué. C’est un gros défi pour moi en tant qu’entraîneur, mais aussi pour les joueurs. Nice est en grande forme et essaiera certainement de faire comme Lille la saison dernière. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (20/08/2021)

Pas confirmé pour Lirola ni Benedetto — Samapoli

« Concernant Pol Lirola, il a été très bon avec nous. Son arrivée n’est pas confirmée. Pour Pippa, ce n’est pas confirmé de notre côté. Mais si c’est le cas, il y a beaucoup de choses à voir pour savoir quel profil prendre pour le remplacer. Concernant Milik, il faudra voir avec le médecin. Il manque quatre ou cinq joueurs dans l’effectif. J’espère que la semaine prochaine, j’aurai un effectif complet… » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (20/08/2021)