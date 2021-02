Mercato OM : Sampaoli sur le banc plus tôt que prévu?

Censé arrivé à la fin de la saison brésilienne à l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli pourrait débarquer plus tôt que prévu.

Nasser Larguet était sur le banc de l’Olympique de Marseille ce samedi face à Nantes en Ligue 1. Un match qui s’est soldé par une égalité, donnant un point à chaque équipe. Cette rencontre pourrait d’ailleurs être la dernière du coach.

SAMPAOLI SUR LE BANC FACE A LYON?

En effet, selon les informations du Quotidien du Sport, Jorge Sampaoli devrait débarquer plus tôt que prévu à l’OM. L’Argentin devrait être libéré par l’Atletico Mineiro qui n’a plus rien à jouer dans son championnat, ne pouvant plus être champion à cause des derniers résultats.

Le média affirme que l’ancien entraîneur du FC Séville pourrait être à Marseille au plus tard le week-end prochain, soit lors de la réception de Lyon au Vélodrome. Les dirigeants forceraient pour qu’il vienne le plus vite possible afin qu’il assure les entraînements avant le match et créer « un choc psychologique ».