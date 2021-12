Mercato OM : Sampaoli veut des recrues (d’un certain coût)

Interrogé par notre journaliste Benjamin Courmes en conférence de presse sur le mercato à venir. Jorge Sampaoli n’a pas voulu donner les postes recherchés, il a juste précisé qu’il voulait des joueurs capables d’améliorer le niveau de l’effectif et cela a un coût…

Le mercato? Oui nous avons analyser nos besoins — Sampaoli

« On doit être à la hauteur dans ce mercato. Je parle avec le président pour savoir comment on peut améliorer l’effectif, identifier les besoins de l’effectif, tout en prenant en compte nos moyens pour agir sur le marché. On sait qu’il nous faut des joueurs qui viennent apporter un plus mais il faut voir le budget aussi. Il y a ces débats avec les dirigeants au club. On ne doit pas recruter juste pour recruter mais il nous faut des joueurs pour améliorer vraiment l’effectif ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/12/2021)

