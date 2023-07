Mercato OM : Sánchez a enfin tranché ?

Toujours en vacances au Chili, Alexis Sánchez ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Selon certains échos, le Chilien aurait refusé l’offre de prolongation olympienne, une information réfutée par l’Olympique de Marseille, selon nos confrère de La Provence.

Alexis Sánchez est libre de tout contrat depuis le 1er juillet, toujours en négociations avec l’OM pour une prolongation, les derniers échos n’iraient pas dans le sens du club phocéen. Dans son édition du jour, La Provence annonce que selon les rumeurs qui s’échappent de la Commanderie, le Chilien aurait refusé la proposition olympienne.

L’Olympique de Marseille nierait cette information et les négociations seraient donc toujours en cours avec les représentants de l’ancien barcelonais. Pour les dirigeants marseillais, aucun dossier en cours n’est pour le moment bouclé, même si les chances de voir Sánchez continuer l’aventure à l’OM sont de plus en plus faibles.

Selon @laprovence, certains échos annoncerait un rejet par Alexis Sanchez de l’offre de prolongation formulée par l’#OM qui dément cette information. pic.twitter.com/Q8gm12KwJD — OManiaque (@OManiaque) July 13, 2023

Une offre pourtant revue à la hausse

L’OM semblait pourtant avoir mis les chances de son côté pour Alexis Sánchez, avec un début de mercato ambitieux, notamment marqué par l’arrivée de Geoffrey Kondogbia. Pablo Longoria aurait également proposé une offre très avantageuse financièrement à l’attaquant de 34 ans. Un nouveau contrat d’un an avec une augmentation salariale comprise entre 25 et 30 % du salaire perçu la saison dernière et une prime à la signature importante.