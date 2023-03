Mercato OM : Sanchez, pas une question d’argent ?

Arrivé à l’OM libre de tout contrat, à l’été 2022, après sa résiliation de contrat avec l’Inter Milan, Alexis Sanchez est devenu un joueur essentiel à l’OM. Mais il n’a signé que pour une seule saison plus une autre en option. Dans l’After Foot, Florent Germain (journaliste RMC) affirme que l’OM veut garder Sanchez, mais pas n’importe quelles conditions.

Alexis Sanchez a inscrit, à date, 16 buts en 34 matchs, toutes compétitions confondues. Si l’OM souhaite le conserver, Sanchez a clairement expliqué qu’il veut gagner avec l’OM. La qualification pour la prochaine Ligue des champions sera déterminante dans le choix de Sanchez.

L’OM est très content de la saison de Sanchez

« Il a signé un an mais une 2e année a déjà été négociée et le deal c‘est « écoute on se voit en fin de saison pour savoir si on fait cette 2e saison ou pas ». Donc financièrement il n’y aura pas de vraies négociations puisque s’il est amené à rester il gardera le même niveau de salaire à peut-être quelque dizaines de milliers d’euros près, je ne sais pas. S’il négociera un peu plus vu qu’il fait une grosse saison avec 16 buts toute compétition confondue il a 3 000 000 d’euros nets par an, un petit peu plus. Mais la question elle est plus sportive, il veut un OM ambitieux. Il veut gagner il supporte pas le fait que l’OM ait fini dernier de sa poule en Ligue des champions. Même s’il se met partie prenante de cet échec. Mais il a très mal vécu de couac contre Annecy, même s’il avait loupé aussi un penalty. Donc il ne dit pas que c’est la faute des autres et que lui il est au-dessus. Mais quelque part il a quand même adressé un message honnête. Pour moi, là j‘ai l’honnêteté de te dire que je ne sais pas ce qu’il fera la saison prochaine. On nous garantit qu’il n’a pas pris de décision que vraiment ils vont se voir en fin de saison parce que ça dépendra surtout d’une qualification pour la Ligue des champions qui n’est pas encore acquise. Et après ce que j’ai très clairement compris aussi c‘est que l’OM adore sa saison. Il n’y a pas de problème ils sont ravis d’Alexis Sanchez mais ils ne vont pas non plus mettre le club en danger pour recruter et faire plaisir au Chilien. » Florent Germain – Source After Foot/RMC (22/03/2023)