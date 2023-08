Mercato : Sanchez s’éloigne encore plus de l’OM ?

Le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille la saison dernière se dirigerait vers la Roma ? Le club de la louve entraîné par Mourinho aimerait compter sur Alexis Sanchez pour l’exercice à venir.

Alexis Sanchez en Italie plutôt qu’à l’Olympique de Marseille ? Il Messaggero annonce que le Chillien est dans le viseur de la Roma de Jose Mourinho. Une nouvelle touche en Europe après le FC Barcelone et l’Inter. Fernando Felicevich, l’agent du joueur, semble faire tout son possible pour trouver un club plus ambitieux que l’OM pour son joueur. Sanchez restera assurément en Europe la saison prochaine comme l’avait indiqué son agent en avril dernier au quotidien chilien El Mercurio.

À LIRE aussi : Mercato OM : Un problème de taille dans le retour de Sanchez ?

Roma considering move for Alexis Sanchez https://t.co/cyGKwF0izS — RomaPress (@ASRomaPress) August 1, 2023

Un retour en Italie pour Alexis Sanchez ?

Le favori semble être le club de la Louve. D’autant plus que la Roma est en difficulté pour obtenir un accord avec l’attaquant de West Ham, Gianluca Scamacca. Doublé par l’Inter dans ce dossier, les Giallorossi s’étaient rabattu sur Alvaro Morata, mais la concurrence de la Juventus, où il vient de passer un an en prêt pourrait poser problème.

C’est ainsi que l’AS Roma a pris des renseignements sur le désormais ex-marseillais qui a évolué 3 ans en Italie du coté de l’Inter Milan (Sanchez n’est plus sous contrat avec l’OM depuis le 30 juin 2023). Le club coaché par José Mourinha pourrait transmettre une offre dans les prochains jours.

Deux joueurs de 35 ans devant, c’est quand même problématique

Après la folle arrivée d’Iliman Ndiaye, est-ce que l’Olympique de Marseille a encore besoin de se renforcer devant ? C’est la question sur laquelle s’est penché l’équipe de Débat Foot Marseille. Et le nom d’Alexis Sanchez était bien évidemment dans le débat.

» Si on prend Sanchez avec Aubameyang ça nous fait quand même une attaque avec deux mecs de 35 ans et je me disais, c’est quand même problématique » expliquait Franck Conte, même si pour lui » Sanchez est un joueur avec une science du football et une intelligence au niveau du placement ». Néanmoins, Jean-Charles De Bono rappelle que malgré son âge avancé, « Aubameyang va encore vite » et pourrait donc apporter de la profondeur à l’équipe de Marcelino et être complémentaire de Sanchez.