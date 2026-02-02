Mercato OM : Sassuolo s’offre 3 marseillais le dernier jour !

Trois dossiers distincts mais un même point de chute. En l’espace d’une journée , l’Olympique de Marseille a vu Darryl Bakola, Ismaël Koné et Ulisses Garcia rejoindre Sassuolo. Entre transfert sec, option d’achat levée et prêt avec OA, le club phocéen poursuit son rééquilibrage d’effectif et de finances.

Bakola transféré en Serie A pour gagner du temps de jeu ?

Considéré comme l’un des jeunes profils les plus prometteurs du centre de formation, Darryl Bakola quitte officiellement l’OM pour Sassuolo. À seulement 18 ans, le milieu de terrain prend la direction de la Serie A dans le cadre d’un transfert estimé à environ 10 millions d’euros.

Un accord avait été trouvé entre les différentes parties, permettant au club marseillais de sécuriser une rentrée financière immédiate tout en offrant au joueur un projet sportif clair à l’étranger. Ce départ s’inscrit dans la stratégie de valorisation des jeunes talents menée par l’Olympique de Marseille, dans un contexte économique toujours exigeant.

Ismaël Koné, une option d’achat levée après un prêt convaincant

Le dossier Ismaël Koné est désormais bouclé. Prêté par l’OM à Sassuolo, l’international canadien de 23 ans s’est imposé en Serie A avec 4 buts inscrits en 20 matches de championnat. Des performances qui ont convaincu les dirigeants italiens de lever l’option d’achat.

Selon le journaliste Fabrizio Romano, Sassuolo va débourser 13 millions d’euros pour s’attacher définitivement les services du milieu de terrain. Recruté pour 12 millions d’euros à Watford à l’été 2024, Koné permet donc à l’Olympique de Marseille de récupérer son investissement, avec un léger bénéfice. Sous le maillot olympien, il n’aura disputé que 9 rencontres officielles, avant un prêt également peu concluant à Rennes.

Ulisses Garcia prêté avec option d’achat

Enfin, Ulisses Garcia va terminer la saison en Italie. Apparue à seulement quatre reprises en Ligue 1 cette saison, la situation du latéral gauche a conduit l’OM à acter son départ en prêt à Sassuolo, avec une option d’achat estimée à environ 3 millions d’euros.

Dans son communiqué officiel, l’Olympique de Marseille a précisé : « Le latéral gauche est prêté avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison à Sassuolo. Bonne chance Ulisses Garcia ». Une opération qui offre du temps de jeu au joueur tout en laissant une porte ouverte à un transfert définitif.