Mercato OM : Schalke 04 veut se débarrasser d’Harit ?

Amine Harit a retrouvé du temps de jeu depuis l’absence de Payet face à Brest. Le milieu offensif marocain a regagné du crédit aux yeux de Jorge Sampaoli et il enchaine le prestation convaincantes. Quel va être son avenir sachant que Schalke 04 ne souhaiterait pas son retour ?

Amine Harit n’est que prêté à l’OM et sans option d’achat. Alors qu’un départ en fin de saison semblait acté, son retour au premier plan pourrait changer la donne. D’autant que son club, Schalke 04 ne souhaiterait pas le récupérer

Schalke ne veut plus payer le salaire d’Harit ?

Selon le media Allemand Ruhr24, « Harit parviendra peut-être encore à être recommandé pour un avenir à Marseille en fin de saison. Il est impossible pour Amine Harit de rejouer pour Schalke 04 à partir du 1er juillet si le club reste en deuxième division mais aussi peu probable même si le club est promu en Bundesliga. Ses revendications salariales ne correspondent plus à la nouvelle politique du club. » Si l’OM veut conserver le milieu offensif, il faudra qu’Harit fasse un effort sur son salaire…

Amine Harit vs Saint-Étienne 🥵🇲🇦 RT x Follow 🤙pic.twitter.com/YK5Cbejho5 — OM Comps (@CompsOM_) April 4, 2022

Sur son compte Twitter, Walid Acherchour s’était enthousiasmé concernant le niveau de l’international marocain. “Deuxième mi-temps de grande qualité pour l’OM de Sampaoli face à Sainté où on a vu minimum 2 classes d’écart. Sampaoli a plutôt bien réagi aux mauvais résultats Troyes/Clermont/Monaco et au contexte qui sentait pas bon autour du club en enchaînant sa 5ème victoire de suite. Après son match contre Brest, c’est très bien ce que fait Amine Harit dans la création sur le front de l’attaque. Disponible, personnalité, ça fait un bien fou à l’OM et ça peut être l’un des facteur X sur la fin de saison avec la course à la Ligue des champions et la Conference League”.

Ce genre d’ambiance 🔥🔥🔥 gros match ce soir fier de nous tous, allez l’OM !!! 💙 pic.twitter.com/EB8oRgIH1v — Amine Harit (@Amine_000) March 20, 2022

Les discussions arriveront forcément en fin de saison, donc on verra à ce moment-là — Harit

«Mon avenir ? Franchement, je ne suis pas dans ça. C’est mon agent qui gère. Moi, je suis sur le terrain. C’est difficile déjà quand on ne joue pas. La, j’ai du temps de jeu alors c’est mieux pour moi de me concentrer sur le jeu. Les discussions arriveront forcément en fin de saison, donc on verra à ce moment-là». Amine Harit – source : Prime Video (mars 2022)