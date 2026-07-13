Mercato OM : selon Fabrizio Romano, le dernier élément du dossier Greenwood vient d’être réglé !

Le départ de Mason Greenwood de l’OM vers Fenerbahçe se rapproche encore un peu plus. Selon Fabrizio Romano, Manchester United a décidé de ne pas activer sa clause de rachat sur l’attaquant anglais, levant ainsi le principal obstacle qui pouvait encore retarder l’opération.

Le dossier Mason Greenwood est en passe de connaître son dénouement. Alors que les discussions entre l’Olympique de Marseille et Fenerbahçe étaient déjà bien avancées, un point restait susceptible d’influencer l’issue des négociations : la clause de rachat dont disposait Manchester United.

Selon Fabrizio Romano, le club anglais a désormais tranché. Manchester United a informé l’OM qu’il n’activerait pas cette clause, ouvrant ainsi la voie à la finalisation du transfert de l’attaquant vers le club stambouliote.

FC Marseille est aujourd’hui menacé de disparaître L’incendie survenu au Black Angus a ravagé notre studio, notre décor et une grande partie de notre matériel de tournage. Sans studio, sans matériel et sans lieu pour produire nos émissions, c’est toute l’aventure Football Club de Marseille qui est en danger. Nous lançons une cagnotte pour sauver le média, reconstruire un studio et continuer à faire vivre l’actualité de l’OM avec vous. 💙🤍 Je soutiens FC Marseille

Mason Greenwood vers Fenerbahçe, les dernières étapes à franchir

D’après Fabrizio Romano, cette décision permet désormais à Fenerbahçe et à l’Olympique de Marseille d’avancer vers les dernières formalités nécessaires avant un accord définitif.

💛💙🔜 Manchester United informed OM they do NOT trigger the buy back clause for Mason Greenwood. Fenerbahçe and Olympique Marseille now set for formal steps ahead of Greenwood deal full agreement & travel to Istanbul. Man Utd to get over £10m from sell-on clause. pic.twitter.com/6CnxMmfuMf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026



Le journaliste spécialisé sur le mercato précise que les deux clubs s’apprêtent à franchir les étapes administratives qui doivent conduire à la conclusion du transfert. Le voyage de Mason Greenwood vers Istanbul est en préparation, signe que le dossier entre dans sa phase finale.

À ce stade, aucune officialisation n’a encore été annoncée par les différents clubs concernés.

Manchester United va tout de même récupérer une importante somme

Si Manchester United ne rapatriera pas son ancien joueur, le club anglais devrait malgré tout tirer un bénéfice financier de l’opération.

Toujours selon Fabrizio Romano, les Red Devils devraient percevoir plus de 10 millions de livres sterling grâce à la clause leur garantissant un pourcentage sur la future revente de Mason Greenwood.

Cette décision met fin aux interrogations autour d’un éventuel retour de l’attaquant à Old Trafford et rapproche un peu plus son arrivée à Fenerbahçe. En attendant l’officialisation du transfert, les différentes parties doivent encore finaliser les derniers documents afin de conclure définitivement l’opération.