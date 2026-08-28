Mercato OM : « Si il part sans remplaçant, c’est dramatique », Acherchour alerte Marseille !

Le mercato de l’Olympique de Marseille continue d’inquiéter Walid Acherchour. Sur RMC, le consultant estime que l’OM se retrouve désormais contraint de vendre Igor Paixao après avoir échoué à faire partir certains gros salaires. Mais il prévient surtout du danger de voir le Brésilien quitter Marseille sans possibilité de le remplacer.

Paixao devenu prioritaire à la vente ?

Pour Walid Acherchour, la situation financière de l’OM a complètement changé la hiérarchie des joueurs susceptibles de partir.

Le consultant de RMC estime que l’échec des dossiers concernant Pierre-Emile Højbjerg et Nayef Aguerd pousse désormais Marseille à se tourner vers sa principale valeur marchande.

« Si tu n’as pas réussi à sortir Hojbjerg et Aguerd, avec le salaire et la valeur marchande qu’a Paixao, il devient la priorité sur le marché des transferts pour l’OM. »

Le Brésilien se retrouve ainsi au centre de cette fin de mercato, alors que son départ est désormais sérieusement envisagé.

Mais Acherchour pointe surtout le risque d’un scénario dans lequel Marseille vendrait plusieurs joueurs sans parvenir ensuite à enregistrer de nouveaux renforts.

« Si à la fin du mercato, il y en a deux qui sortent, comme Paixao et Timber, je spécule, et que derrière tu ne peux pas inscrire de joueurs, la situation est dramatique. »

« Pourquoi vous n’avez pas vendu tout le monde plus tôt ? »

Le consultant s’interroge également sur le timing choisi par la direction olympienne.

Selon lui, si l’objectif prioritaire était de satisfaire les exigences financières de Frank McCourt, l’OM aurait peut-être dû accélérer beaucoup plus tôt sur les départs afin de pouvoir ensuite reconstruire son effectif avec des opérations moins coûteuses.

« T’en viens à te dire, mais pourquoi vous n’avez pas vendu tout le monde il y a deux ou trois semaines en essayant de satisfaire McCourt, pour après refaire trois ou quatre prêts, un Todibo, un Gboho, en rafraîchissant l’effectif. »

Et Acherchour se montre particulièrement sévère sur une éventuelle vente de Paixao sans remplacement derrière.

« Si Paixao sort sans remplaçant, et en plus pour 30 millions d’euros vu le marché des ailiers, c’est dramatique. »

À quelques jours de la fermeture du mercato, le message est clair : vendre Paixao peut répondre aux impératifs financiers de l’OM, mais le laisser partir sans solution offensive derrière ferait peser un risque majeur sur l’effectif de Bruno Genesio.