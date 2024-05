À 2 rencontres de la fin de saison, l’OM prépare son mercato, notamment au poste d’entraîneur avec la priorité Paulo Fonseca. Massimo Stern, fervent supporter de l’OM, milite pour la venue du leader montpelliérain Téji Savanier.

Leader technique à Montpellier depuis plusieurs années, Téji Savanier attise les convoitises. Massimo Stern, supporter de l’OM, rêve de le voir débarquer dans la cité phocéenne.

« Tu vas à Montpellier chez les gitans et tu demandes à Téji (Savanier) ce qu’il veut. Parce que si Téji vient, il y a tellement de possibilités. Tu peux jouer en 4-3-3, 4-2-3-1, tous les systèmes sont faisables avec ce garçon. Mais il faut cibler les bons joueurs. Moi si je vois 60 000 personnes au stade qui viennent voir Savanier on va se régaler ! Savanier il vient au stade, il est tout le temps là aux matchs de Coupe d’Europe on l’a aperçu sur TikTok… Il faut lui demander ce qu’il veut et il vient. Parce qu’à un moment donné faut arrêter, on va pas trouver la pépite en Argentine on n’est pas capables. Savanier, je suis prêt à venir chez toi et te chanter tous les tubs de Kendji (Girac) et tu viens ! (rires). »

Luis Henrique parti pour rester ?

Luis Henrique a affiché son envie de rester à l’OM, même s’il n’a pas encore discuter de cette prolongation de contrat. « Une offre de prolongation de l’OM ? Je suis très content ici à Marseille, au club. je suis focalisé sur les deux derniers matches et on verra après. On va faire ce qui est le mieux pour moi et le club. »