Mercato OM : Souvent évoqué à Marseille… il file en Turquie !

Longtemps cité dans le viseur de l’Olympique de Marseille durant le mercato hivernal, Sacha Boey ne rejoindra finalement pas le club phocéen. Le latéral droit français va faire son retour à Galatasaray, son ancien club, après un passage compliqué au Bayern Munich.

Boey, un dossier suivi par l’OM, sans issue favorable

Le nom de Sacha Boey a régulièrement été associé à l’Olympique de Marseille ces dernières semaines. En quête de solutions défensives sur le couloir droit lors de ce mercato hivernal, le club marseillais s’est intéressé au profil du défenseur de 25 ans, en manque de temps de jeu en Allemagne.

Arrivé au Bayern Munich à l’été 2024, l’ancien joueur de Rennes n’est pas parvenu à s’imposer durablement. Cette saison, Sacha Boey n’a été titularisé qu’à cinq reprises en Bundesliga. Sous les ordres de Vincent Kompany, le latéral a progressivement reculé dans la hiérarchie, poussant le joueur et son entourage à envisager un départ dès cet hiver.

Retour en terrain connu pour relancer sa carrière

Si l’OM faisait partie des pistes évoquées, Sacha Boey a finalement privilégié une autre option. Comme l’a confirmé Foot Mercato, un accord a été trouvé entre le Bayern Munich et Galatasaray pour le retour du défenseur en Turquie.

🚨🟡🔴 Sacha Boey to Galatasaray, here we go! Agreement done on initial loan with buy option clause from Bayern. Buy option clause not mandatory, Galatasaray cover Boey’s salary until June. Medical today, as @Santi_J_FM ✈️🇹🇷 pic.twitter.com/4TEitQWprS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 5, 2026



L’opération prend la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat, dont le montant n’a pas été communiqué à ce stade. Un choix de continuité pour le joueur, qui retrouve un club où il s’était imposé comme titulaire et avait franchi un cap sur la scène européenne.

Sacha Boey est attendu à Istanbul ce jeudi afin de finaliser les derniers détails de son transfert. L’officialisation de son retour à Galatasaray est imminente, mettant fin à une piste suivie de près, mais sans aboutissement, par l’Olympique de Marseille.