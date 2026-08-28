Mercato OM : Stéphane Richard assume les contraintes mais maintient les ambitions !

Entre impératifs économiques et objectifs sportifs, l’Olympique de Marseille avance sur une ligne étroite dans cette fin de mercato. Interrogé en marge du tirage au sort de la Ligue Europa, Stéphane Richard a reconnu une situation financière difficile, tout en assurant que l’OM ne comptait pas revoir ses ambitions à la baisse.

« Nous devons réduire la masse salariale »

Le contexte est désormais parfaitement identifié à Marseille : avant de pouvoir véritablement accélérer sur le recrutement, l’OM doit encore alléger sa masse salariale.

Stéphane Richard l’a rappelé en marge du tirage au sort européen.

« L’OM aime l’Europe et a une longue tradition de grands rendez-vous européens. J’ai dit depuis le départ que la situation était difficile. Nous devons réduire la masse salariale et le mercato n’est pas terminé. Malgré cela, nous voulons maintenir nos ambitions sportives. »

Une déclaration qui confirme les contraintes auxquelles la direction olympienne est actuellement confrontée.

L’OM ne veut pas revoir ses objectifs à la baisse

Malgré cette nécessité de vendre avant de recruter, le président marseillais assure donc que le club souhaite rester ambitieux. Le défi sera justement de réussir à réduire les coûts sans trop affaiblir l’effectif de Bruno Genesio, alors que plusieurs joueurs importants sont susceptibles de partir dans les derniers jours du marché.

L’OM devra en parallèle gérer la Ligue 1 et une campagne de Ligue Europa qui proposera plusieurs affiches relevées.

À quelques jours de la fermeture du mercato, le message de Stéphane Richard est donc double : la situation économique reste difficile, mais Marseille entend conserver ses ambitions sportives.