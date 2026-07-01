Mercato OM : Stéphane Richard explique, “nous avons été convaincus par son adhésion à notre projet, sa volonté de construire dans la durée…”

L’Olympique de Marseille a accompagné l’officialisation de l’arrivée de Bruno Genesio d’une prise de parole de son président du Directoire, Stéphane Richard. Le dirigeant explique les raisons qui ont conduit le club à confier son projet sportif au technicien français et détaille les critères qui ont motivé ce choix.

Stéphane Richard explique le choix de Bruno Genesio

À l’occasion de la présentation officielle de Bruno Genesio comme nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard, président du Directoire du club, a pris la parole dans le communiqué publié sur le site officiel de l’OM. Le dirigeant met en avant l’expérience du technicien français, mais aussi sa vision du football et son adhésion au projet porté par les décideurs marseillais.

Stéphane Richard a déclaré :

« Bruno Genesio est un entraîneur dont les qualités sont reconnues par l’ensemble du football français. Son expérience, son exigence et sa vision du jeu correspondent pleinement à ce que nous recherchions pour ouvrir cette nouvelle étape. Au-delà de son parcours, nous avons été convaincus par son adhésion à notre projet, sa volonté de construire dans la durée et son enthousiasme à l’idée de rejoindre l’Olympique de Marseille. Nous sommes heureux de l’accueillir au sein du club. »

À travers cette déclaration, le président du Directoire souligne que la nomination de Bruno Genesio s’inscrit dans une réflexion globale autour du développement sportif de l’OM. Le club insiste notamment sur l’expérience de son nouvel entraîneur, son exigence au quotidien et sa capacité à s’inscrire dans un projet de long terme.

L’OM affiche sa confiance envers son nouvel entraîneur

En officialisant cette arrivée, l’Olympique de Marseille ouvre une nouvelle phase de son projet sportif. Les propos de Stéphane Richard mettent en avant une volonté de stabilité et de continuité, avec un entraîneur présenté comme en adéquation avec les ambitions du club.

Le communiqué officiel souligne également l’enthousiasme affiché par Bruno Genesio à l’idée de rejoindre l’OM, un élément que les dirigeants marseillais présentent comme déterminant dans leur décision. Cette prise de parole du président complète ainsi la première déclaration du nouvel entraîneur et confirme la volonté du club de bâtir cette nouvelle étape autour d’un projet partagé entre la direction et le staff technique.

L’officialisation de Bruno Genesio s’accompagne ainsi d’un message de confiance de la part de Stéphane Richard, qui voit dans le technicien français le profil capable d’accompagner les ambitions sportives de l’Olympique de Marseille, comme l’indique le communiqué officiel publié par le club.