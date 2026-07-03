Mercato OM : Stéphane Richard tacle Longoria et Benatia et annonce un changement radical

Après plusieurs semaines marquées par les dossiers de l’UEFA, de la DNCG et une profonde réorganisation en interne, le nouveau président de l’Olympique de Marseille, Stéphane Richard, a livré un message fort sur la direction que compte prendre le club. Le dirigeant assume la nécessité de tourner la page d’un modèle qu’il juge désormais inadapté aux réalités financières de l’OM.

« Il faut qu’on change de modèle »

Invité à s’exprimer sur la situation du club, Stéphane Richard est revenu sur les nombreuses échéances qui ont rythmé son arrivée à la présidence avant d’évoquer les grandes lignes du nouveau projet marseillais.

« DNCG, UEFA ? Il y avait beaucoup d’échéances pas évidentes ces dernières semaines. C’est la première nouvelle. Maintenant, on a une feuille de route qui est claire. On a mis en place un nouveau casting sportif, avec un nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi, qui s’est déjà mis au travail depuis plusieurs semaines. Bruno Genesio, qu’on est très heureux d’accueillir. Très bon entraîneur. Une culture de sérieux, de calme, de discrétion dans les médias… Tout ça va aller vite, car le 22 août ou le 23, on a le premier match de la saison. »

« Acheter beaucoup et gaspiller de l’argent n’a pas fonctionné »

Le président olympien a ensuite insisté sur la nécessité de revoir en profondeur la politique sportive et économique du club, estimant que les choix réalisés ces dernières saisons par le binômes Longoria-Benatia ont conduit le club marseillais dans une situation financière critique sans pour autant atteindre des les objectifs sportifs annoncés.

« La situation financière du club, vous la connaissez. Il faut qu’on change de modèle. Ces dernières années, on a eu un modèle financier et sportif qui n’a pas fonctionné et nous a amène à un certain constat d’échec. On ne peut pas continuer comme cela car il y a toujours un moment ou l’on doit rendre des comptes. On est passé par loin d’avoir des sanctions très dures pour le club. On a réussi a négocier avec l’UEFA. Il faut changer certaines choses et je suis là pour remettre ce club sur de bons rails. ”

Stéphane Richard, nouveau président de l’Olympique de Marseille affirme son ambition pour le club pic.twitter.com/kb0XPvRkHr — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) July 3, 2026

“Il faut qu’on change de modèle. Celui consistant à dépenser beaucoup pour ajouter des joueurs qui restaient pour une saison ou pas plus, n’a pas conduit aux résultats sportifs attendus, et encore moins financiers”, a ajouté Stéphane Richard.

Cette déclaration confirme la nouvelle orientation prise par l’OM. Sous la houlette de Stéphane Richard, de Grégory Lorenzi et de Bruno Genesio, le club souhaite bâtir un projet plus durable, fondé sur une meilleure maîtrise financière, un recrutement plus ciblé et une gestion à long terme. Une rupture assumée avec les stratégies des dernières saisons.