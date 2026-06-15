Mercato OM : Steve Savidan envoie un message fort concernant Greenwood

Alors que l’avenir de Mason Greenwood continue d’alimenter les débats à Marseille, Steve Savidan a livré une analyse très claire sur RMC Sport. Pour l’ancien attaquant, la priorité de l’OM ne devrait pas être de vendre son joueur le plus décisif, mais de construire son projet autour de lui.

« La vraie question, c’est est-ce que l’OM peut se permettre de laisser partir Greenwood ? J’enlève le côté financier, les 40 %… Je parle juste du joueur. Honnêtement, l’OM est trop irrégulier. Quand tu as un joueur performant, qui s’est bien adapté au contexte marseillais, qui a débloqué des matchs et qui a fait des différences offensivement, tu dois te poser les bonnes questions. »

Pour Savidan, les qualités sportives de l’attaquant anglais doivent primer sur les considérations économiques. D’autant plus que l’OM devra afficher davantage d’ambitions s’il veut exister sur plusieurs tableaux la saison prochaine.

« Moi, je trouve que si l’avenir de l’OM doit se reconstruire, s’il y a l’Europe, il faudra une équipe performante. Purement, en tant que joueur, je ne le laisse pas partir. Et avec les 40 %, ça n’équilibrera pas positivement les comptes. C’est pour ça que moi je garde Greenwood. »

Un avis tranché qui risque d’alimenter encore un peu plus le débat autour du dossier le plus sensible du mercato marseillais.