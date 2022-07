Mercato OM : Suarez est officiellement la 6e recrue estivale !

Annoncé par l’OM lundi tard dans la soirée, Luis Suarez était à Marseille mardi matin. Le club marseillais vient d’officialisé sa signature après celle de Clauss et Blanco…

« Né à Santa Marta (Colombie) le 2 décembre 1997, Luis débute sa carrière professionnelle dans son pays natal, avant de rejoindre le Grenade CF en 2016, en prêt, pour sa première expérience européenne. Transféré à Watford (Angleterre) en 2017, il continuera de s’aguerrir en Espagne à travers plusieurs prêts, jusqu’à la saison 2019-2020 sous les couleurs du Real Saragosse où il réalisera une saison pleine en Liga B (38 matchs et 19 buts). A l’issue de cette saison, il est définitivement transféré au Grenade CF, club qu’il retrouve 4 ans après son premier prêt. En parallèle, ses belles performances lui ouvrent les portes de l’équipe nationale colombienne et honorera sa première sélection avec « los Cafeteros » en novembre 2020.

Joueur à fort potentiel, Luis est un attaquant rapide, puissant et très généreux dans l’effort. Des qualités qui lui permettront de s’adapter à notre environnement et de s’imposer au sein de l’effectif d’Igor Tudor. » OM.fr (20/07/2022)