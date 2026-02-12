Mercato OM : Succession de Roberto De Zerbi, 5 noms dont un bien connu !

Après le départ de Roberto De Zerbi de l’Olympique de Marseille, la direction du club multiplie les options pour trouver un nouveau entraîneur capable de relancer la saison et d’inscrire le projet sportif dans la durée.

Un dossier ouvert, 5 noms sur la table

La direction de l’OM est en pleine réflexion pour choisir le successeur de Roberto De Zerbi, dont le départ a été annoncé le 11 février 2026 par le club phocéen. Cette séparation intervient après une série de contre-performances, dont une lourde défaite en Ligue 1 et l’élimination de l’équipe en Ligue des champions.

Les paroles de Benatia aux joueurs après l’eviction de De Zerbi – https://t.co/qg9CPWIKp2 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 12, 2026

Selon les informations de RMC, plusieurs techniciens sont actuellement envisagés pour prendre les rênes de l’équipe :

Habib Beye est présenté comme le profil le plus soutenu pour cet intérim sur le banc marseillais. L’ancien défenseur de l’OM, aujourd’hui entraîneur à Stade Rennais, doit cependant clarifier sa situation contractuelle avec Rennes avant tout possible accord.

Igor Tudor, qui a déjà dirigé l’OM lors de la saison 2022-2023, figure dans l’esprit de certains décideurs. Sa piste reste toutefois jugée hypothétique, en partie à cause de la manière dont son précédent passage s’était achevé.

Sergio Conceição est également cité comme un choix apprécié. Le technicien portugais avait été approché par le club avant la signature de De Zerbi, mais sa clause libératoire fixée à environ 4,5 M€ constitue un obstacle, d’après les médias français.

Eric Chelle, actuellement sélectionneur du Nigéria, aurait été proposé à l’OM. Cette piste, bien qu’étudiée en interne, ne serait pas la priorité du club pour le moment.

Enfin, le nom de Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, circule également dans le dossier. Aucune négociation concrète n’aurait été engagée, et sa venue reste à ce stade simplement évoquée sans discussions avancées.

Tudor, Conceição… mais le favori reste Beye ?

Avec la seconde partie de saison en Ligue 1 qui s’annonce décisive et une place européenne encore en jeu, l’OM doit concrétiser rapidement ce choix d’entraîneur. Le nouveau coach devra rapidement imposer sa vision pour stabiliser un effectif en quête de résultats après le départ de De Zerbi.

Le club, sous la houlette de son président Pablo Longoria, doit aussi gérer l’équilibre entre ambition sportive et contraintes financières dans cette phase de transition. Dans les prochains jours, la direction phocéenne devrait clarifier ses priorités et communiquer un choix définitif sur la succession de De Zerbi. La fin de cette semaine est évoquée comme un délai possible pour en savoir plus sur l’évolution des dossiers, notamment celui de Habib Beye.