Mercato OM : Sunderland insiste pour Paixao

Le dossier Igor Paixao reste l’un des plus sensibles de cette fin de mercato à l’OM. Selon RMC Sport, Sunderland a bien formulé une offre pour l’ailier brésilien, mais celle-ci reste inférieure aux attentes marseillaises. De son côté, Bruno Genesio ne souhaite pas forcément perdre un joueur qu’il apprécie énormément.







Sunderland a fait une offre, l’OM attend davantage

La situation d’Igor Paixao continue de cristalliser les tensions à Marseille.

Selon RMC Sport, Sunderland a transmis une offre pour l’ailier brésilien, mais celle-ci n’atteint pas les 40 millions d’euros espérés par l’Olympique de Marseille.

À ce stade, l’OM n’a donc pas accepté la proposition du club anglais.

Paixao, lui, ne serait pas insensible à la possibilité de découvrir la Premier League, un élément qui pourrait peser dans sa réflexion si Sunderland venait à se rapprocher des exigences marseillaises.

Genesio ne veut pas perdre un atout offensif

Le problème est que ce départ potentiel ne fait pas l’unanimité en interne.

Toujours selon RMC Sport, Bruno Genesio apprécie énormément Paixao et ne souhaite pas nécessairement le voir partir dans les derniers jours du marché.

L’entraîneur marseillais connaît pourtant les contraintes économiques du club. L’OM doit réduire sa masse salariale et réaliser plusieurs ventes avant de pouvoir réellement recruter.

Le cas Paixao symbolise donc parfaitement le dilemme actuel : vendre pour retrouver des marges financières sans affaiblir trop fortement l’équipe.

Le Brésilien a réalisé une préparation très convaincante et s’est imposé comme l’un des principaux atouts offensifs de ce début de saison. Son éventuel départ obligerait donc l’OM à réagir rapidement pour compenser cette perte.

Pour l’instant, aucun accord n’est annoncé entre Sunderland et Marseille. Le dossier reste ouvert, mais il est désormais clair que Genesio ne veut pas voir partir Paixao sans garanties sportives derrière.