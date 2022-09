Mercato OM – Tavares : « Avec mes agents on a toujours voulu une option d’achat mais… »

Après être passé en conférence de presse en début d’après midi, Nuno Tavares a évoqué son arrivée à l’OM sur RMC…

Arsenal n’a pas voulu qu’il y en ait une

« Avec mes agents on a toujours voulu une option d’achat mais Arsenal n’a pas voulu qu’il y en ait une. On voulait qu’il y en ai une. Mais ce n’est plus important, je suis à Marseille, et avec ou sans option je suis content. » Nuno Tavares – source : RMC (02/09/2022)

Auteur de trois buts en quatre rencontres de Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille, Nuno Tavares réalise des débuts très prometteurs avec le club phocéen. Le défenseur Portugais a livré une nouvelle très grosse performance ce mercredi lors de la victoire de son équipe contre Clermont (1-0). Interrogé en conférence de presse ce mardi, Tavares est revenu sur ses premiers pas à l’OM. Le portugais a révélé aussi quel était son meilleur pied.

« On fait un très bon début de saison, les matchs au Stade Vélodrome avec ce public, c’est top. Mais aussi à l’extérieur. Je suis content mais mes buts et mon niveau est lié au collectif. (…) Je crois, je suis même sûr que je suis gaucher, cela correspond à mon poste de latéral gauche. Mais je préfère frapper du droit, je sais que c’est pareil pour Dembélé. » » Nuno Tavares – Source : Conférence de presse (02/0/2022)

