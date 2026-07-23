Mercato OM : Thauvin pour remplacer Greenwood ?

Sur RMC Sport, Walid Acherchour a relancé une idée qui fait rêver une partie du Vélodrome : et si Florian Thauvin, parti il y a plusieurs saisons, revenait porter le maillot marseillais ? Une hypothèse à la fois sentimentale et sportive, qui mérite qu’on s’y attarde.

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Un attachement resté intact malgré les années

Walid Acherchour, lui, va plus loin et y voit une véritable preuve. Le consultant s’appuie sur un épisode resté relativement discret : lors d’un match entre Lens et l’OM à Bollaert la saison dernière, Thauvin aurait refusé de tirer un penalty face à son ancien club. Un geste que le journaliste interprète comme un signe éloquent : si le joueur s’est refusé à célébrer contre l’OM, c’est bien que l’attachement au club phocéen reste, selon lui, plus fort que la rivalité sportive du moment.

C’est cette conviction qui pousse Acherchour à relancer publiquement l’idée d’un retour : “Je lance une petite idée : retour de Florian Thauvin à l’OM. Est-ce que Florian Thauvin viendrait à l’OM ?” Une question qui, formulée ainsi sur un plateau de télévision, dépasse le simple exercice de style pour devenir une véritable relance médiatique — le genre de sortie qui, à Marseille, ne manque jamais de faire réagir supporters et observateurs du club.

Walid Acherchour sur @rmcsport : “Je lance une petite idée : retour de Florian Thauvin à l’#OM. Est-ce que Florian Thauvin viendrait à l’OM ? À droite à la place de Greenwood. Florian Thauvin, qui a refusé de tirer un penalty contre l’OM l’année dernière au stade Bollaert, si… pic.twitter.com/QkP3L2Euki — OManiaque (@OManiaque) July 23, 2023

Une idée entre bricolage tactique et pari sentimental

Au-delà du symbole, Acherchour ne s’arrête pas à une simple déclaration nostalgique : il esquisse un véritable scénario sportif. Selon lui, Thauvin pourrait venir s’installer sur le côté droit de l’attaque marseillaise, à la place de Mason Greenwood. Un positionnement qui, sur le papier, interroge autant qu’il intrigue. Les deux joueurs n’ont ni le même âge, Thauvin a désormais dépassé les 30 ans quand Greenwood est encore dans la force de l’âge ni le même style de jeu : l’Anglais mise sur la puissance, la percussion et la frappe de balle, quand l’ancien Marseillais a toujours davantage brillé par sa technique, ses appels et sa vision du jeu. Une différence de profil qui pose légitimement la question de la complémentarité, voire de la pertinence sportive d’un tel choix dans un secteur de jeu où l’OM semble aujourd’hui bien pourvu.

Le consultant imagine même la méthode pour convaincre l’ancien international français de revenir : un appel personnel, presque amical, plutôt qu’une offre purement contractuelle. “Si demain on lui dit : ‘Écoute mon copain, t’es leader de l’OM en Ligue Europa‘”, glisse-t-il, misant sur la corde sentimentale plutôt que sur l’argument financier. Une approche cohérente avec sa lecture de l’épisode du penalty : pour Acherchour, l’attachement de Thauvin à l’OM ne s’est jamais éteint, et il le résume sans détour : “Je pense que les Marseillais le prennent tous les jours aujourd’hui.”

Reste que cette idée se heurte à plusieurs réalités concrètes. D’un point de vue contractuel d’abord, Thauvin reste lié au Racing Club de Lens, qui n’aurait a priori aucun intérêt sportif à céder l’un de ses cadres à un concurrent direct de Ligue 1. D’un point de vue financier ensuite, l’OM traverse une période où la maîtrise budgétaire est devenue une priorité affichée, après plusieurs mercatos aux dépenses conséquentes pour des résultats jugés insuffisants. Un retour de Thauvin, aussi symbolique soit-il, devrait donc s’inscrire dans cette nouvelle logique de sobriété plutôt que dans un grand coup médiatique.

Paul Laffisse