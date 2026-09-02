Mercato OM : Timber, une histoire de minutes…

Le transfert de Quinten Timber vers Crystal Palace s’est décidé dans les toutes dernières minutes du mercato anglais. Alors que l’OM ne semblait plus attendre de mouvement majeur, le club londonien est revenu à la charge mardi soir et a réussi à boucler l’opération in extremis.

Accord de principe à 23h55

Selon La Provence, les discussions se sont réellement accélérées autour de 22 heures. Crystal Palace est alors revenu avec une proposition permettant de débloquer le dossier. Un accord de principe aurait été trouvé à 23h55, soit seulement quelques minutes avant la fermeture du marché anglais.

Le transfert est estimé à 20 millions d’euros bonus compris. Arrivé à Marseille en janvier pour environ 6 millions d’euros, Timber quitte donc déjà l’OM après seulement quelques mois.

Transfert définitivement bouclé à 1h16

Le timing a été extrêmement serré. Toujours selon La Provence, Crystal Palace avait transmis les documents nécessaires à la Premier League avant la fermeture officielle du mercato, ce qui lui a permis de bénéficier d’un délai supplémentaire pour finaliser l’opération.

Le transfert n’aurait ainsi été définitivement bouclé qu’à 1h16 du matin, avant les officialisations des deux clubs.

Sans cette procédure administrative engagée à temps, Timber aurait donc pu rester à Marseille.

Près de 3,8 M€ de salaire économisés

Au-delà du montant du transfert, le départ du milieu néerlandais permet aussi à l’OM d’alléger sa masse salariale. Timber percevait environ 320 000 euros par mois, soit près de 3,8 millions d’euros sur une année.

Une économie importante dans le contexte financier actuel du club, même si elle ne suffit pas à elle seule à régler les contraintes imposées à l’OM.

Un départ bouclé sur le fil, qui résume finalement assez bien le mercato marseillais : beaucoup d’incertitude jusqu’aux toutes dernières heures.