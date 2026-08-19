Mercato OM : Timothy Weah se positionne clairement sur son avenir !

Timothy Weah n’a laissé aucun doute sur son état d’esprit avant OM-Strasbourg. Interrogé sur son avenir au cours d’un mercato où de nombreux joueurs marseillais peuvent encore partir, le nouveau capitaine olympien a affiché son attachement au club et son envie de rester.

« Je suis là à 100% »

À quelques jours de la première journée de Ligue 1, Timothy Weah s’est présenté devant les médias au centre Robert Louis-Dreyfus.

Alors que le mercato de l’OM reste très agité et que la direction cherche toujours à réaliser des ventes, l’international américain a été interrogé directement sur son avenir.

Sa réponse a été particulièrement claire.

« Je suis là à 100%. Je suis concentré sur Marseille. C’est ma ville, c’est chez moi. Si je peux rester, je suis là et voilà. Demain, je ne sais pas parce que c’est une décision du club, mais pour l’instant je suis là et je vais tout donner pour mon club. »

Weah distingue donc clairement sa volonté personnelle de la stratégie de l’OM. Lui souhaite poursuivre l’aventure, tout en reconnaissant qu’une décision pourrait éventuellement appartenir à la direction.

🗣️ “Je suis là à 100%. Je suis concentré sur Marseille. C’est ma ville, c’est chez moi” Timothy #Weah: “On vit très bien la situation, franchement. L’important c’est de gagner des matchs et montrer qu’on veut jouer pour Marseille. Les jeunes ont faim. Le foot, des fois, ça se… pic.twitter.com/VCFhVOs39t — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 19, 2026

Weah veut tirer le groupe vers le haut

Le joueur a également insisté sur l’état d’esprit du vestiaire malgré le contexte compliqué autour du club.

« On vit très bien la situation, franchement. L’important c’est de gagner des matchs et montrer qu’on veut jouer pour Marseille. Les jeunes ont faim. Le foot, des fois, ça se passe comme ça, pas qu’à l’OM. Des fois, il y a des problèmes mais on est là pour gagner des matchs. En tant que capitaine, je vais essayer d’être positif et mettre l’équipe dans de bonnes conditions. »

Capitaine contre l’Atlético de Madrid lors du dernier match de préparation, Timothy Weah semble prendre une importance croissante dans le groupe de Bruno Genesio.

Son message intervient au moment où Marseille s’apprête à recevoir Strasbourg vendredi au Vélodrome pour lancer officiellement sa saison 2026-2027.