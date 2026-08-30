Mercato OM : Todibo file à Lens, Marseille se fait doubler !

Jean-Clair Todibo va finalement rejoindre le RC Lens. Selon RMC Sport, un accord a été trouvé avec West Ham pour un prêt sans option d’achat. Le défenseur français était également suivi par l’OM, mais Marseille n’a pas pu avancer suffisamment vite dans ce dossier, toujours freiné par la nécessité de vendre avant de recruter.

Todibo attendu à Lens

Le RC Lens tient un nouveau renfort de poids.

Selon RMC Sport, Jean-Clair Todibo est déjà présent à Lens et passe actuellement sa visite médicale avant de finaliser son arrivée.

West Ham et le club artésien se sont entendus sur un prêt sans option d’achat.

Pour faciliter l’opération, le défenseur international français aurait également accepté de faire un effort financier important.

Todibo va ainsi retrouver la Ligue 1, un championnat qu’il connaît bien après son passage remarqué à l’OGC Nice.

Lens passe devant l’OM

Cette arrivée concerne directement l’OM, qui suivait également le dossier. Marseille s’était positionné sur Jean-Clair Todibo, mais ses contraintes financières ont une nouvelle fois pesé lourd. L’OM doit encore réduire sa masse salariale et enregistrer plusieurs départs avant de pouvoir avancer concrètement sur ses recrues.

Pendant ce temps, Lens a pu accélérer et boucler le prêt du défenseur. Le cas Todibo illustre donc une nouvelle fois le principal problème marseillais dans cette fin de mercato : le club identifie des profils intéressants, mais son manque de marge de manœuvre lui fait perdre du temps face à des concurrents plus réactifs.

À quelques jours de la clôture du marché, chaque retard peut désormais coûter une cible à l’OM.