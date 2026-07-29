Mercato OM : Tout peut se jouer en 48h pour Medina ?

Le Bayer Leverkusen souhaite rapidement avancer sur le recrutement d’un nouveau défenseur gauche. Selon les informations du média allemand Bild, le club de Bundesliga étudie notamment la piste menant à Facundo Medina, mais le joueur de l’OM n’est pas la seule option envisagée.

Medina parmi les priorités de Leverkusen

Le Bayer Leverkusen veut clarifier ce dossier avant son départ en stage de préparation à Blankenhain, en Thuringe. Après son match amical face au Rot-Weiss Essen, prévu samedi à 11 heures, le club allemand espère pouvoir voyager avec un nouveau renfort défensif.

D’après Bild, Facundo Medina figure parmi les joueurs ciblés pour remplacer Alejandro Grimaldo, transféré à l’Atlético de Madrid contre environ 25 millions d’euros. L’international argentin de 27 ans, sous contrat avec l’OM, est apprécié pour ses qualités défensives, son agressivité dans les duels et sa capacité à intervenir dans les tacles.

Leverkusen ne travaille toutefois pas uniquement sur le défenseur marseillais. Le club allemand serait en discussion avec plusieurs formations et étudierait différentes possibilités avant de prendre une décision définitive.

Une concurrence avec Miguel Gutiérrez

Toujours selon Bild, Miguel Gutiérrez, actuellement au SSC Naples, représente l’une des autres pistes sérieuses étudiées par Leverkusen. Le profil de l’Espagnol de 25 ans serait différent de celui de Facundo Medina.

Le joueur de Naples est présenté comme un latéral plus offensif et plus à l’aise techniquement, tandis que Medina offrirait davantage de garanties dans le domaine défensif. La direction allemande doit donc choisir le profil correspondant le mieux aux besoins de son effectif.

À ce stade, le média allemand ne fait état d’aucun accord entre le Bayer Leverkusen et l’Olympique de Marseille. Le club de Bundesliga souhaite néanmoins avancer rapidement et disposerait de deux jours pour tenter de finaliser l’arrivée de son nouveau défenseur gauche.