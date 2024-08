Mercato OM : Très bonne nouvelle pour Moukoko !

L’Olympique de Marseille doit impérativement renforcer son secteur offensif avant le début du championnat. Une des cibles de l’OM se nomme Youssoufa Moukoko. Une bonne nouvelle vient d’arriver dans ce dossier.

A une semaine de la reprise du championnat, l’OM n’a toujours pas réussi à se renforcer en attaque. Les départs de Ndiaye, Aubameyang et Sarr n’ont en effet pas été compensée. Les dirigeants mènent de front plusieurs dossiers mais le temps presse. L’attaquant d’Arsenal Nketiah, celui de Lens, Wahi, et le jeune espoir du Borussia Moukoko sont des cibles prioritaires.

Dortmund a trouvé son le successeur de Moukoko

On apprenait hier (jeudi 8 août 2024) que le départ de ce dernier était lié à l’arrivée de son successeur. Ce vendredi, le quotidien The Bild annonce ainsi une très bonne nouvelle ! Le club Allemand est en passe de boucler la signature de Maximilian Beier, attaquant de 21 ans sous contrat avec Hoffenheim. Dortmund va dégainer une offre de 25 millions d’euros pour celui qui a inscrit 16 buts la saison dernière. Hoffenheim espère 30 M€ mais selon les informations de The Bild, le transfert du joueur est déjà bouclé. Beier sera un joueur du Borussia dans les prochains jours.

C’est donc une très bonne pour les dirigeants de L’Olympique de Marseille. Ces derniers vont ainsi pouvoir accélérer sur le dossier Moukoko. Le temps presse. L’OM disputera son premier match de Ligue 1 de la saison dans 8 jours, le samedi 17 août à Brest. A ce jour, Roberto De Zerbi ne peut compter que sur Moumbagna, seul unique attaquant de pointe disponible dans son effectif.

