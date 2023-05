Mercato OM : Tudor prêt à claquer la porte… Décision imminente !

L’OM s’est incliné 1-2 face à Brest ce samedi soir à l’occasion de la 37e journée. Une défaite de plus à domicile même si cela ne change rien au classement. La question qui se pose concerne l’avenir de Tudor et la tendance d’un départ semble se confirmer !

En effet, alors que la presse italienne insiste sur le probable départ à venir de Tudor, RMC affirmait ce dimanche que le coach « qui se sent parfois mal aimé au sein du secteur sportif et dont le caractère et les méthodes ont parfois froissé certains joueurs, n’affiche pas une envie folle de poursuivre son aventure marseillaise. » Alors que la direction affiche son envie de faire une seconde saison (termes de son contrat) avec lui, une réunion devrait intervenir cette semaine.

🔵 Aucune décision définitive ne serait prise, mais l’avenir d’Igor Tudor sur le banc de l’OM est très incertain. La tendance irait même dans le sens d’un départ du technicien croate. Les prochains jours seront décisifs.https://t.co/jPi3rd4llp — RMC Sport (@RMCsport) May 28, 2023

Pas de plan B activé ?

RMC affirme aussi que « les dirigeants marseillais, qui promettent que la relation reste très bonne avec Tudor, n’auraient pas encore activé de piste en cas de départ du Croate. »

Après la défaite face a LOSC, en direct sur France Bleu Provence, le journaliste Bruno Blanzat avait déjà laissé entendre que le coach Igor Tudor pourrait quitter l’OM cet été, cela serait la tendance actuelle.

▶️▶️ Tudor ne devrait pas continuer à l’OM la saison prochaine ! – @brunoblanzat sur France Bleu Provence –#TeamOM #LOSCOM ◀️◀️ pic.twitter.com/0m8lqhseKf — Fanatic0M (@Fanatic0M) May 20, 2023

Le coach Tudor était déçu en conférence de presse après cette défaite à Lille: « On est tristes parce qu’on voulait gagner. On a eu les opportunités, ils en ont eu. Ils ont mis un but de plus. Le match était intéressant, ils ont bien préparés le match. Il nous a manqué quelque chose devant. »