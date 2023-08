Mercato OM : Un ailier gauche dans le viseur de Pablo Longoria?

D’après les informations du journal L’Equipe, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Wilson Isidor, joueur du Lokomotiv Moscou qui évolue au poste d’ailier gauche.

Le recrutement de l’Olympique de Marseille impressionne en Ligue 1 mais aussi en Europe. Avec de nombreux joueurs de qualité qui ont rejoint l’OM, le club doit maintenant avancer sur les départs et c’est ce qui semble se tramer avec Ünder et Malinovskyi voire Vitinha !

L’OM veut Wilson Isidor?

Si Pablo Longoria a affirmé en conférence de presse qu’aucun joueur ne devrait débarquer à moins qu’il évolue au poste de latéral droit, L’Equipe nous informe ce mardi qu’un joueur est sur ses tablettes ! Il s’agirait de Wilson Isidor, ailier gauche français qui joue actuellement au Lokomotiv Moscou.

« L’OM travaille sur un transfert sec, mais il lui faudra d’abord sortir un ou deux éléments offensifs (Cengiz Ünder, Ruslan Malinovsky) de son effectif, précise le quotidien sportif dans son édition du jour. Isidor intéresse d’autres clubs de L1. En janvier dernier, il avait été tout proche, un temps, de Lyon puis de Lorient. »

On est complet — Longoria

En conférence de presse, Pablo Longoria expliquait que l’effectif était déjà au complet d’après lui et qu’il ne devrait pas y avoir de recrues dans les prochains jours. Les départs d’Ünder et Malinovskyi pourrait le faire changer d’avis. Devant les journalistes, le président a évoqué le dossier Sanchez et le probable départ de Vitinha.

« On est complet. Tous les postes sont doublés à part sur le poste de latéral droit. Sur la situation de Vitinha, rien n’a changé. Il n’est pas sur le marché. Il a fait une bonne entrée la semaine dernière. Il n’y a rien de concret. Quelques clubs étaient intéressés pour Chancel Mbemba à la mi-juillet. Mais après avoir discuté avec lui, on a pris la décision de le garder avec nous »