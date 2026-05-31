Mercato OM : un ailier sud-américain ciblé !

En pleine reconstruction de son effectif, l’Olympique de Marseille continue d’explorer plusieurs pistes offensives pour renforcer son secteur offensif. Selon des informations venues d’Amérique du Sud, Jorge Carrascal figure désormais parmi les joueurs suivis par le club phocéen.

Alors que Grégory Lorenzi vient officiellement de prendre les commandes du secteur sportif de l’OM, les premières pistes du mercato estival commencent à émerger. Parmi elles figure un profil offensif bien connu du football sud-américain : Jorge Carrascal.

D’après les informations de RTI Officiel, l’ailier droit de Flamengo suscite actuellement l’intérêt de plusieurs clubs européens. Le joueur serait notamment suivi par le FK Krasnodar en Russie ainsi que par le Shakhtar Donetsk en Ukraine.

Mais l’Olympique de Marseille ferait également partie des prétendants.

L’OM à l’affût dans ce dossier

Selon la même source, l’entourage du joueur aurait entamé des discussions avec plusieurs formations d’Europe de l’Est, tandis que l’OM envisagerait sérieusement de passer à l’action.

Capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque, le Colombien se distingue par sa qualité technique, sa capacité à éliminer dans les petits espaces et sa créativité dans les trente derniers mètres.