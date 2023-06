Mercato OM : Un ancien joueur de Marcelino le voit relancer Payet ( et explique pourquoi…)

Dans les colonnes du Parisien, le milieu de terrain Francis Coquelin s’est confié sur Marcelino avec qui il a collaboré à Valence. Il ne tarit pas d’éloges envers le futur entraîneur de l’OM.

Marcelino sera bien sur le banc de l’Olympique de Marseille. Lui qui a toujours entraîné dans son pays, l’Espagne, est méconnu en France mais ces derniers jours les témoignages de ceux qui l’ont connu sont très élogieux. C’est le cas de Francis Coquelin, qui a évolué sous les ordres du technicien asturien entre janvier 2018 et septembre 2019 à Valence. Pour le natif de Laval, pas de doute : « C’est l’un des meilleurs entraîneurs que j’ai eus« .

Payet relancé par Marcelino ?

Au yeux de Coquelin, Marcelino pourrait même relancer Dimitri Payet, en grand manque de temps de jeu sous Tudor : « Quel entraîneur n’aimerait pas avoir Dimitri (Payet) dans son équipe ? Il n’a plus ses jambes de 20 ans, mais ça reste un joueur de très grand talent. Les rares fois où il a joué ces derniers mois, il est apparu concerné, prêt à se sacrifier pour le collectif », explique Coquelin. « S’il est dans sa meilleure condition , il devrait voir son temps de jeu considérablement augmenter avec Marcelino. Entre les deux, ça peut très bien fonctionner.« , assure le joueur de Villarreal.

Alors ? Payet à la relance à 36 ans sous les ordres d’un Marcelino annoncé comme intransigeant sur l’hygiène de vie et la condition physique et de un 4-4-2 qui plus est ? Cela ne semble pas évident pour l’instant.

