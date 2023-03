Mercato OM : Un argument important pour un retour de l’Ajax pour Balerdi !

L’Ajax Amsterdam pourrait retenter sa chance cet été dans l’optique de s’offrir le défenseur argentin de l’OM, Leonardo Balerdi. Le club néerlandais devrait perdre un élément important à ce poste…

Lors du mercato hivernal, plusieurs rumeurs ont évoqué une proposition de transfert de 15 millions d’euros de l’Ajax Amsterdam pour s’attacher les services de Leonardo Balerdi. Cette offre aurait été refusée par les dirigeants marseillais qui ne souhaitaient pas se séparer d’un joueur au bon milieu de l’exercice en cours. Le défenseur de 24 ans est considéré par son entraîneur comme un élément important de l’effectif. S’il a essuyé un premier refus, l’Ajax Amsterdam ne devrait pas en rester là.

À LIRE AUSSI : OM : Longoria a trouvé un accord financier pour cet ancien dossier !

Balerdi pour remplacer Alvarez ?

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Newcastle serait intéressé par Edson Alvarez qui évolue actuellement à l’Ajax. Un départ du défenseur mexicain pourrait conduire la formation néerlandaise à revenir à la charge pour recruter Leonardo Balerdi. Vivement critiqué par une partie des supporters marseillais, le défenseur argentin bénéficie du soutien de son entraîneur et de ses coéquipiers. Un départ n’est malgré tout pas totalement à exclure pour le joueur de 24 ans. Balerdi pourrait faire le choix de quitter Marseille pour découvrir un nouvel environnement. Les dirigeants marseillais ne seraient quant à eux certainement pas contre réaliser une plus value sur un joueur recruté 11 millions à l’été 2021.

20 millions pour Balerdi ? Je n’y crois pas

» Il y a des joueurs qui arrivent à faire des grandes carrières parce qu’ils ont des supers agents. Si Bologne voulait recruter Balerdi lors du mercato hivernal, je trouve que cela correspond au joueur. Sans faire offence à Bologne, c’est un club moyen du championnat Italien mais quand j’entend que l’Ajax voulait mettre 20 millions d’euros sur Balerdi j’ai du mal à y croire. L’Ajax d’Amsterdam est un club calibré pour la Ligue des Champions. Je ne pense pas que l’OM aurait refusé 20 millions d’euros si l’offre était arrivée sur la table. En tant que joueur, évoluer à l’Ajax, disputer la Ligue des champions tous les ans, c’est une opportunité incroyable. C’est un club mythique au Pays-Bas. Certains des plus grands joueurs du monde ont évolué là-ba. On essaye peut-être de se débarrasser de Balerdi. J’ai du mal à croire à un véritable intérêt de l’Ajax. Je ne suis pas certain qu’il y ait eu une véritable proposition pour Balerdi à 20 millions d’euros, ce serait trop beau. » Jean-Charles De Bono – Source : Football Club de Marseille (14/03/2023)