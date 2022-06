Mercato OM : Un autre club français veut Mandanda ?

Steve Mandanda va-t-il rester à l’OM au delà de cette saison ? Le portier marseillais avait perdu sa place au profil de Pau Lopez avant de revenir sur le devant de la scène en fin de saison. Plusieurs clubs français semblent s’intéresser à lui…

Selon l’Equipe, Rennes et son coach Bruno Genesio sont à la recherche d’un « gardien particulièrement chevronné pour préparer le terrain à Dogan Alemdar (19 ans), qui a vécu mardi soir sa première sélection avec la Turquie contre la Lituanie (6-0). Un portier dont la carrière tire sur la fin, ce qui élimine a priori des pistes comme Walter Benitez (29 ans), Matz Sels (30 ans) ou Benjamin Lecomte (31 ans), mais qui reste performant. » Le profil de Steve Mandanda serait particulièrement apprécié par Genesio…

Rennes aimerait recruter Mandanda et transférer Gomis ?

Cependant, rien n’est fait et les négociations s’annoncent complexes. Mandanda dispose encore de deux ans de contrat avec l’OM et ce dernier serait bien installé à Marseille. Ce dernier aimerait être fixé sur la saison prochaine et la hiérarchie avec Pau Lopez. Nice a aussi été annoncé comme un club intéressé par son profil. Si Rennes veut vraiment s’offrir Mandanda il faudra d’abord régler le cas Gomis, sous contrat jusqu’en 2025.

🔴 Le Stade Rennais est intéressé par Steve Mandanda ! 🗞 L’Equipe : https://t.co/T8VGWbIlzl pic.twitter.com/is6w8EELpZ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 8, 2022

Mandanda est un joueur historique — Sampaoli

Même si Jorge Sampaoli semble privilégier l’ancien gardien de l’AS Rome pour des raisons tactiques, l’entraîneur argentin a toujours déclaré qu’il savait qu’il pouvait compter sur 2 gardiens de haut niveau et a toujours tressé les louages de la légende olympienne. Une nouvelle fois interrogé sur le cas Mandanda, l’ancien sélectionneur argentin lui a une fois de plus rendu hommage. « C’est un joueur historique qui a réussi à durer dans le temps à travers son leadership et ses qualités. Il a une grande qualité et a gagné le respect du club et de la ville. J’espère que demain il pourra fêter son centième match et qu’il sera bon ». Jorge Sampaoli – Source : Conference de presse d’avant match (27/04/2022)