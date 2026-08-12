Mercato OM : Un autre finaliste de CDM quitte Marseille !

L’Olympique de Marseille a officialisé ce mercredi le départ de Geronimo Rulli vers Manchester City. Le club anglais a déboursé 3,5 millions d’euros pour racheter la dernière année de contrat du gardien argentin. Après deux saisons et 73 matches avec l’OM, le portier de 34 ans s’est engagé jusqu’en 2028 avec les Citizens.

Rulli quitte l’OM

C’est désormais officiel : Geronimo Rulli n’est plus un joueur de l’Olympique de Marseille. Arrivé à l’OM en 2024, le gardien argentin quitte le club phocéen à un an du terme de son contrat.

Manchester City a payé 3,5 millions d’euros pour récupérer cette dernière année de contrat. Le portier rejoint les Citizens pour devenir la doublure de Gianluigi Donnarumma et portera le numéro 28.

73 matches avec Marseille

En deux saisons à l’OM, Rulli aura disputé 73 rencontres, toutes compétitions confondues. Il aura encaissé 99 buts et réalisé 14 clean sheets.

Le gardien argentin, également membre de la sélection de son pays lors de la Coupe du monde 2026, quitte donc Marseille après deux saisons.

« Une opportunité incroyable »

Désormais joueur de Manchester City, Rulli a livré ses premières impressions après son transfert.

« C’est une opportunité incroyable pour moi et une chance que je devais saisir. Toutes les personnes à qui j’ai parlé de City m’ont dit que je devais les rejoindre, car c’est un club qui affiche des standards extrêmement élevés. »

Avec cette signature, Geronimo Rulli poursuit sa carrière en Angleterre et s’engage avec Manchester City jusqu’en 2028. Pour l’OM, il faut désormais préparer sa succession au poste de gardien.