Mercato OM : Un autre international marocain attendu ?

Alors que le calendrier s’intensifie et que les échéances s’accumulent, l’Olympique de Marseille continue d’ajuster sa réflexion sur le mercato. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants olympiens suivent de près la situation de Souffian el-Karouani, latéral gauche de 25 ans en fin de contrat à Utrecht, afin d’apporter une solution supplémentaire dans un secteur très sollicité.

Un besoin identifié au poste de latéral gauche

Depuis plusieurs mois, l’OM s’appuie fortement sur Emerson Palmieri, l’un des joueurs les plus utilisés de l’effectif. Dans un contexte marqué par l’enchaînement des matches de Ligue 1 et des compétitions nationales, la gestion des temps de jeu est devenue un sujet central pour le staff de Roberto De Zerbi. Sans remettre en cause la hiérarchie actuelle, le club cherche à anticiper les coups durs et à préserver l’équilibre physique de son effectif.

Cette réflexion s’inscrit dans une logique sportive autant qu’économique. Marseille souhaite disposer de solutions fiables à chaque poste clé, notamment dans les couloirs, essentiels au système de jeu prôné par De Zerbi, basé sur l’intensité, la projection et l’occupation permanente des espaces.

Souffian el-Karouani, un profil suivi par l’OM

D’après L’Équipe, Souffian el-Karouani fait partie des profils étudiés par la direction olympienne. Le défenseur marocain évolue actuellement au FC Utrecht et arrive en fin de contrat en juin. Une donnée contractuelle qui attire logiquement l’attention de plusieurs clubs européens, dont l’Olympique de Marseille, toujours attentif aux opportunités de marché.

À 25 ans, el-Karouani présente l’avantage d’une expérience confirmée en Eredivisie, avec un volume de jeu régulier et une capacité à s’inscrire dans des systèmes exigeants sur le plan athlétique. Sans être une priorité affichée publiquement, son nom circule dans les bureaux marseillais comme une option crédible pour densifier le poste de latéral gauche.