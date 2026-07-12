Mercato OM : un chèque de plus de 6 M€ va tomber ?

L’Olympique de Marseille pourrait réaliser une belle opération financière sans vendre le moindre joueur de son effectif. Selon Onze Mondial, l’OM devrait profiter de la possible arrivée d’Azzedine Ounahi à l’Ajax Amsterdam grâce à une clause négociée lors de son transfert à Girona.

L’actualité du mercato marseillais pourrait aussi passer par un ancien joueur. Alors que l’Ajax Amsterdam accélère sur le dossier Azzedine Ounahi, l’OM suivrait de près les négociations entre le club néerlandais et Girona. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, des discussions sont en cours pour tenter de boucler l’arrivée de l’international marocain.

Plus de 6 M€ pour l’OM grâce à Ounahi ?

Selon Onze Mondial, l’Olympique de Marseille aurait conservé 30 % sur une future revente d’Azzedine Ounahi lors de son départ vers Girona l’été dernier. Cette clause n’a toutefois pas été officialisée par les clubs concernés.

Toujours selon Onze Mondial, Girona disposerait d’une clause fixée à 25 millions d’euros pour son milieu marocain. L’Ajax chercherait néanmoins à faire baisser ce montant afin de trouver un terrain d’entente avec le club espagnol.

Si cette clause de revente est bien applicable dans les conditions évoquées par Onze Mondial, Marseille pourrait récupérer une somme importante. Une vente à 20 millions d’euros représenterait environ 6 millions d’euros pour les dirigeants olympiens, tandis qu’un transfert au montant de la clause, soit 25 millions d’euros, porterait ce gain à 7,5 millions d’euros.

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Une rentrée d’argent bienvenue pour le mercato de l’OM

Cette perspective tombe à un moment important pour les finances marseillaises. L’OM cherche à dégager des liquidités afin d’accompagner son mercato estival, tout en respectant un cadre budgétaire plus strict.

Pour l’instant, aucun accord n’a été annoncé entre Girona et l’Ajax. En revanche, l’intérêt du club néerlandais pour Azzedine Ounahi est bien confirmé par Fabrizio Romano. Si les négociations aboutissent, l’OM pourrait alors bénéficier d’une rentrée d’argent inattendue, sous réserve que la clause de revente évoquée par Onze Mondial soit bien activée.