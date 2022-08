Mercato OM : Un club de Premier League fonce sur Caleta-Car?

L’Olympique de Marseille veut se séparer de Duje Caleta-Car à qui il ne reste qu’un an de contrat. D’après le journaliste Ashley Preece, le Croate est pisté par Aston Villa.

La situation de Duje Caleta-Car est de plus en plus claire à l’Olympique de Marseille. Comme Longoria l’avait confirmé en conférence de presse, il ne devrait plus jouer tant qu’il n’a pas accepté de quitter le club ou alors de prolonger son contrat d’une saison au moins.

Caleta-Car, une solution pour Aston Villa?

Avec la grosse blessure de Diego Carlos qui a subi une rupture du tendon d’Achille ce week-end, Aston Villa va devoir relancer ses plans B au poste de défenseur central. Eloigné des terrains au moins jusqu’à la fin de l’année civile, le Brésilien va devoir être remplacé. D’après le journaliste Ashley Preece, l’international croate Duje Caleta-Car en fait partie. Il est suivi depuis le deal avec Boubcar Kamara au tout début du mercato.

Duje Ćaleta-Car of Marseille could be another option that Aston Villa consider as he was looked at during the Boubacar Kamara deal ✍️ [@PreeceObserver] #avfc pic.twitter.com/isqZ0vGKcW — Total Villa (@Total_Villa) August 15, 2022

Ribalta fait le point sur les dossiers chauds de la fin du mercato

Interrogé par PVsport, le bras droit de Pablo Longoria a évoqué les situations de Bamba DIeng, Duje Cale Car, Kevin Strootman et Jordan Amavi. Si les deux derniers devraient quitter l’OM avant le 31 août, l’incertitude existe pour les deux autres…

« Pour Dieng, nous avons des appels, des intérêts, mais aucune offre sérieuse. Ćaleta-Car ? C’est très simple, très clair comme le dit le président. Au 1er septembre, il ne lui restera qu’une année de contrat donc cela veut dire qu’on peut le vendre, mais qu’un autre défenseur central va arriver. Duje (Ćaleta-Car) est un de nos joueurs, le marché est ouvert, certains peuvent venir, d’autres partir. Il peut prolonger aussi mais on ne sait pas. Pour l’instant, il n’y a eu aucune offre sérieuse, on a des appels, mais on n’a pas d’offres sérieuses. Strootman ? On parle avec des clubs, on pourrait avoir une solution dans les prochains jours. Cela pourrait aussi se décanter dans les prochaines jours pour Jordan Amavi… » Javier Ribalta – source : PVSport (14/08/2022)