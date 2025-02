Mercato OM : Un club de Serie A fonce sur Ismaël Kone !

Le départ d’Ismaël Koné est acté depuis que Roberto De Zerbi l’a annoncé en conférence de presse. Le journaliste italien Niccolo Ceccarini affirme que la Fiorentina s’est positionné.

C’est acté pour le départ d’Ismaël Koné ! Le milieu de terrain canadien ne s’est pas imposé à Marseille et devrait quitter le club avant la fin du mercato, dans quelques heures. D’après les informations du journaliste italien Niccolo Ceccarini, la Fiorentina s’est positionné pour le récupérer. Une porte de sortie se dessine donc pour cet « indésirable » de Roberto De Zerbi.

C’est acté pour le départ d’Ismaël Koné de l’Olympique de Marseille ! Le milieu canadien n’aura tenu que quelques mois à Marseille et pourrait déjà quitter le navire dès cet hiver. Roberto De Zerbi l’avait annoncé en conférence de presse ce vendredi et Fabrizio Romano confirme avec ses informations : Le Werder Breme ainsi que Valence auraient manifesté un intérêt !

🚨🔵⚪️ Werder Bremen and Valencia have both asked for Ismael Kone on loan from Olympique Marseille.

Carlos Corberan wants him at Valencia, Werder and more Bundesliga clubs are also keen with OM due to decide best loan destination soon. pic.twitter.com/XoTrN5mxid

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2025