Alors qu’Amine Harit a retrouvé une place importante dans le dispositif de Bruno Genesio, son avenir à l’Olympique de Marseille reste très incertain. Selon le média marocain Winwin, le Betis Séville surveille attentivement la situation de l’international marocain et envisagerait de le recruter gratuitement l’été prochain. Mais l’OM, confronté à d’importantes contraintes financières, pourrait accepter de le laisser partir dès janvier en cas d’offre satisfaisante. Un dossier délicat pour un joueur redevenu important sportivement.

L’avenir d’Amine Harit pourrait bien devenir l’un des dossiers à suivre lors du prochain mercato hivernal de l’Olympique de Marseille. Après une saison compliquée et un prêt à Istanbul Başakşehir, le milieu offensif marocain a retrouvé des couleurs sous les ordres de Bruno Genesio.

Mais malgré cette renaissance, son avenir à Marseille demeure incertain. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le joueur de 29 ans pourrait quitter le club lors des prochains mois, alors que plusieurs formations étrangères surveillent sa situation. Et une nouvelle piste vient d’apparaître en Espagne.

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Le Betis Séville veut profiter de sa situation contractuelle

Selon les informations exclusives du média marocain Winwin, publiées le 16 novembre↗, le Betis Séville aurait inscrit le nom d’Amine Harit sur sa liste de recrues potentielles.

Le club andalou apprécierait notamment son expérience européenne, sa qualité technique et sa capacité à évoluer à plusieurs postes offensifs.

Mais c’est surtout sa situation contractuelle qui intéresserait les dirigeants espagnols.

En effet, Harit arrive en fin de contrat en juin prochain. Si aucun accord de prolongation n’est trouvé avec Marseille, le Betis pourrait tenter de le recruter librement à l’été 2027.

Le club espagnol privilégierait pour le moment une approche prudente, en surveillant l’évolution des discussions entre le joueur et l’OM avant d’envisager une démarche officielle.

L’OM pourrait accepter une vente dès janvier

Mais la direction marseillaise pourrait avoir une stratégie différente.

Selon les informations évoquées par La Provence concernant le prochain mercato et les possibilités de départ, l’OM pourrait étudier les offres reçues pour certains joueurs dès janvier, afin de poursuivre ses efforts financiers.

Le cas d’Amine Harit paraît particulièrement sensible.

En fin de contrat dans quelques mois, l’international marocain représente une occasion pour Marseille de récupérer une indemnité de transfert plutôt que de le voir partir gratuitement à l’issue de la saison.

Selon Foot Marseillais, repris notamment par DailyMercato, une vente comprise entre 3 et 5 millions d’euros pourrait être envisagée. Cette fourchette n’a cependant pas été confirmée officiellement par la direction olympienne.

Des clubs saoudiens et qataris seraient également attentifs à sa situation.

Dans ce contexte, une proposition satisfaisante dès janvier pourrait pousser l’OM à ouvrir des négociations, malgré l’importance sportive retrouvée du joueur.

Le Betis se retrouverait alors face à une alternative : attendre l’été pour tenter un recrutement gratuit ou avancer ses plans afin de devancer la concurrence.

Harit aurait décidé de quitter Marseille

Autre élément important, le média marocain Winwin a publié le 15 novembre de nouvelles informations concernant les intentions du joueur.

Selon une source présentée comme proche de l’international marocain, Amine Harit aurait pris la décision de quitter l’OM pour poursuivre sa carrière dans un nouveau championnat.

Sa priorité serait de rester en Europe et de rejoindre un club lui offrant un projet sportif ambitieux ainsi qu’un temps de jeu régulier.

Le joueur n’écarterait pas complètement les propositions venues d’Arabie saoudite ou du Qatar, mais souhaiterait d’abord étudier les possibilités européennes.

Une position qui pourrait favoriser la piste du Betis Séville.

Cette information reste toutefois à prendre avec précaution, Harit n’ayant pas lui-même annoncé publiquement sa volonté de quitter Marseille.

Genesio a pourtant complètement relancé Harit

Ce possible départ constituerait un retournement de situation pour Bruno Genesio.

Alors qu’il semblait en difficulté sous Roberto De Zerbi, Amine Harit a progressivement retrouvé un rôle important dans l’équipe marseillaise.

Son repositionnement sur le côté droit de l’attaque lui a notamment permis de retrouver de l’efficacité.

Avec 3 buts et 1 passe décisive en Ligue 1 cette saison, le Marocain a contribué à la spectaculaire remontée de l’OM au classement.

Il avait notamment ouvert le score dès la deuxième minute face à Toulouse (2-0), le 1er novembre dernier.

Une prestation saluée par Bruno Genesio, surpris par la capacité de son joueur à s’adapter à ce nouveau rôle.

Comme nous l’expliquions récemment sur FCM, Harit fait partie des joueurs totalement relancés par l’entraîneur marseillais↗. Mais cette réussite sportive ne garantit pas son maintien au club.

La DNCG pourrait peser sur la décision

L’OM doit toujours composer avec une situation économique délicate.

Selon L’Équipe et La Provence, la direction marseillaise prépare un nouveau plan financier pour son prochain passage devant la DNCG début décembre.

Le club espère retrouver davantage de marge pour recruter, mais doit également poursuivre ses efforts sur la masse salariale et anticiper les départs de plusieurs joueurs.

Comme nous le détaillions dans notre dernier point sur le mercato hivernal↗, la direction de Grégory Lorenzi souhaite renforcer trois secteurs : la défense centrale, le milieu de terrain et l’attaque.

Dans ce contexte, conserver un joueur dont le contrat arrive à expiration pourrait représenter un risque financier, particulièrement si aucune prolongation n’est envisageable.

D’autant que la presse française a évoqué un désaccord autour d’une baisse de salaire proposée à Harit.

Mais vendre un joueur qui a retrouvé une place importante dans le onze de Genesio pourrait également fragiliser une équipe qui reste sur cinq victoires consécutives en Ligue 1.

Un départ dès janvier ou une fin de saison à Marseille ?

Pour l’instant, deux scénarios restent envisageables.

Le premier serait un transfert dès janvier si une formation européenne ou du Golfe formulait une proposition jugée satisfaisante par la direction marseillaise.

Le second serait de conserver Harit jusqu’à la fin de la saison, au risque de le voir quitter gratuitement l’OM en juin 2027.

Pour Bruno Genesio, la décision pourrait être difficile à accepter sur le plan sportif, tant le Marocain a retrouvé de l’importance dans son dispositif.

Mais pour la direction olympienne, les contraintes économiques et l’échéance de son contrat pourraient peser lourd.

Le Betis Séville espérerait donc profiter de la situation pour récupérer Amine Harit sans indemnité, mais Marseille pourrait décider d’accélérer son départ dès cet hiver.

Une nouvelle illustration du dilemme auquel l’OM pourrait être confronté lors du prochain mercato : préserver une équipe enfin compétitive ou réaliser les économies nécessaires à son redressement financier.