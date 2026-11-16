Dans un contexte économique qui a limité les possibilités de recrutement de l’OM, Bruno Genesio a choisi de s’appuyer sur son effectif. Amine Harit, Himad Abdelli et CJ Egan-Riley ont retrouvé de la confiance, tandis que plusieurs jeunes ont également bénéficié de sa méthode.

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Plutôt que de subir les contraintes du club, Bruno Genesio a réactivé des solutions déjà présentes dans son groupe. Selon les éléments rapportés par L1+, trois joueurs aux trajectoires compliquées occupent désormais un rôle important à Marseille : Harit↗, Abdelli et Egan-Riley. Leur évolution repose notamment sur des changements de position, un dialogue régulier et un niveau d’exigence maintenu.

Amine Harit retrouve de l’efficacité sur le côté droit

Le cas d’Amine↗ Harit est présenté comme le plus inattendu. Prêté à Başakşehir la saison précédente, gêné par des problèmes physiques et sous contrat jusqu’en juin 2027, le Marocain semblait proche d’un départ. Resté à Marseille, il a retrouvé une place dans le dispositif de Genesio et totalise trois buts et une passe décisive en dix rencontres de championnat.

Utilisé sur le côté droit, un poste qu’il ne préfère pas, Harit↗ a développé une complémentarité avec Timothy Weah. Après la victoire contre Toulouse, Genesio a souligné l’état d’esprit de son joueur : « Il a de la confiance, de l’envie. » Harit, lui, a insisté sur la franchise de son entraîneur et sur une relation qui l’incite à se battre pour lui.

Abdelli et Egan-Riley installés dans le projet

Arrivé d’Angers à l’hiver 2026, Himad Abdelli avait connu des débuts difficiles à Marseille. D’abord utilisé dans un double pivot, le milieu algérien évolue désormais plus régulièrement au poste de numéro 10. Ce repositionnement l’a rapproché du but adverse et lui permet d’exprimer davantage ses qualités créatives. CJ Egan-Riley a également franchi un cap après une première saison marquée par la concurrence, les blessures et un temps de jeu limité. Malgré des erreurs en début d’exercice, Genesio a maintenu sa confiance. L’Anglais s’est depuis imposé comme titulaire aux côtés de Nayef Aguerd, avec des prestations jugées plus solides contre Toulouse, Leverkusen et Lens.

Une exigence également appliquée aux jeunes

Keyliane Abdallah, Nouhoum Kamissoko et Keyliann Besahaf ont obtenu des opportunités avec l’équipe première. Genesio a toutefois recadré Abdallah et Kamissoko après la victoire contre Le Havre, estimant que leur attitude après leur entrée en jeu devait progresser. Écarté du groupe professionnel pendant une semaine, Abdallah a retrouvé sa chance à Lens et a inscrit le but de la victoire. Genesio a alors expliqué : « Ma décision n’était pas une punition. C’était pour le faire avancer. »