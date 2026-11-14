L’avenir d’Emerson Palmieri à l’Olympique de Marseille reste incertain. Alors que le défenseur italien est régulièrement annoncé sur le départ, la Fiorentina recherche un latéral gauche pour le mercato hivernal. Selon le journaliste Niccolò Ceccarini, le club florentin avait déjà envisagé son recrutement l’été dernier. Une piste à surveiller dans un contexte où l’OM pourrait devoir vendre en janvier.

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Le nom d’Emerson Palmieri pourrait revenir dans les discussions du mercato hivernal. Selon les informations de Niccolò Ceccarini, publiées vendredi sur Tuttomercatoweb, la Fiorentina souhaite recruter un latéral gauche en janvier.

Le journaliste italien rappelle que les dirigeants florentins avaient déjà pensé au défenseur de l’OM durant l’été, avant de privilégier une autre solution.

La Fiorentina cherche un latéral gauche

La formation italienne souhaite renforcer son couloir gauche malgré le retour attendu de Fabiano Parisi. Un besoin qui pourrait replacer le profil d’Emerson parmi les possibilités étudiées.

Attention toutefois : Tuttomercatoweb n’annonce pas de nouveaux contacts entre la Fiorentina et Marseille. Le média rappelle uniquement l’intérêt manifesté l’été dernier.

Ce n’est pas la première fois que le nom de l’international italien circule sur le marché. En septembre, la Juventus avait également été annoncée intéressée par Emerson pour janvier↗.

Mais d’autres informations venues d’Italie évoquaient une préférence du joueur pour un retour au Brésil, notamment à Santos. Une tendance que nous avions détaillée dans notre précédent point sur l’avenir du latéral marseillais↗.

Un départ compliqué à gérer pour Genesio ?

Sous contrat jusqu’en juin 2027, avec une option pour une saison supplémentaire, Emerson reste un joueur important dans l’effectif de Bruno Genesio.

Son éventuel départ poserait une question sportive, alors que Marseille dispose de solutions limitées à certains postes défensifs.

Mais la situation financière du club pourrait également peser dans les décisions de janvier. Comme nous l’expliquions dans notre analyse des départs potentiels de deux titulaires↗, le staff pourrait être confronté à des choix difficiles si la direction devait réduire davantage la masse salariale.

La recherche d’un latéral gauche par la Fiorentina constitue donc un élément nouveau à surveiller dans le dossier Emerson.